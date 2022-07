Spara alla sua ex, uccide il fidanzato di lei e poi si toglie la vita: è successo in provincia di Varese

Ha ucciso quello che pensava essere il suo rivale in amore, ha sparato alla sua ex e poi si è tolto la vita: è successo in provincia di Varese

Una storia di violenza e crudeltà quella che arriva dalla provincia di Varese. Tutto è iniziato dai boschi di Cantello dove un uomo, ha ucciso quello che sembrava essere il suo rivale in amore. Una escalation di violenza che ha portato l’assassini, a sparare anche contro la sua ex fidanzata. Poi si è tolto la vita. Tutto è successo ieri pomeriggio, erano circa le 18, al confine tra la Lombardia e la Svizzera. L’assassino è Stefano Solazzo, residente in provincia di Varese. L’uomo ha ucciso Daniele Morello. Ha poi sparato contro la sua ex che al momento, è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Si tratta di una donna di 45 anni che è stata trasportata all’ospedale di Mendrisio.

L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni in collaborazione con le Autorità italiane.

L’omicidio di Daniele Morello

La dinamica dell’omicidio è ancora incerta. Sembra che l’aggressore abbia sparato al nuovo compagno della ex fidanzata tra i boschi di Cantello, comune italiano della provincia di Varese confinante con la Svizzera in località Gaggiolo. Fatale per la vittima sarebbe stato un colpo di pistola alla testa. Il cadavere, abbandonato a bordo strada all’imbocco della Valsorda (Varese), è stato notato da un passante che ha lanciato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri , quando però è arrivata anche l’ambulanza, i soccorritori si sono subito resi conto che non c’era più molto da fare, l’uomo infatti, era già deceduto.

Il tentato omicidio della sua ex

Stefano Solazzo ha poi continuato nel suo diabolico piano, puntando la sua ex fidanzata . Si sarebbe recato al centro termale di Stabio, in Svizzera, ed ha aperto nuovamente il fuoco. Lì la sua ex lavorava come impiegata. La donna è sopravvissuta all’agguato ma verserebbe in condizioni gravissime. Il killer, invece, dopo il tentato omicidio si è tolto la vita. E’ chiaro che il killer conosceva bene i movimenti della sua ex e del suo attuale fidanzato, si è mosso ben sapendo quello che avrebbe dovuto fare. La relazione dell’assassino con la sua ex era finita ormai da mesi ma a quanto pare, non accettava che lei avesse voltato pagina.