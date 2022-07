La nonna della piccola Diana: “Nessun segnale da mia figlia, non abbiamo capito”

Ai microfoni dei giornalisti di Zona Bianca parla la nonna della piccola Diana distrutta dal dolore: nessun segnale che lasciasse capire qualcosa...

“Era bella la mia Diana” queste le parole della nonna del piccola che oggi, sarà salutata da tutta Italia simbolicamente, nel giorno del suo funerale. Non si dà pace la madre di Alessia Pifferi, la donna che ha abbandonato la sua bambina di 18 mesi in casa per sei giorni. La donna che ne ha causato la morte. La nonna, intervistata dai giornalisti di Zona Bianca, spiega che non avrebbe mai immaginato che sua figlia potesse arrivare a tanto. Ha sentito e visto la piccola Diana in video chiamata fino a pochi giorni prima del dramma. “Se avessi avuto qualche segnale da parte di mia figlia, non avrei permesso tutto questo” ha detto la donna che in lacrime, fa ancora fatica a comprendere che cosa sia realmente successo.

Lo strazio della nonna della piccola Diana

A dispetto di quanto hanno raccontato i vicini di casa di Diana e di Alessia Pifferi, la nonna spiega che la piccola stava bene e dichiara: “Stava bene, non c’era nessun problema ultimamente soffriva un po’ per i dentini, ma è una cosa normale”. E ancora: “Era una bambina normale, diceva nonna, mamma anche mia figlia era normale nei suoi atteggiamenti”.

La nonna della piccola Diana, che si è sfogata con i giornalisti, ha ribadito che non ha mai pensato che sua figlia “odiasse” la bambina, o la considerasse un peso. Nel frattempo il gip di Milano Fabrizio Filice ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere per omicidio volontario nella forma omissiva aggravato dai futili motivi. In merito a ciò la donna ha dichiarato: “Non ho parole, non c’era nessun segnale che una cosa del genere potesse accadere non sapevamo che nei weekend lasciava da sola la bambina. Il sabato e la domenica non rispondeva al telefono, ma poi ci diceva che tutto andava bene”.