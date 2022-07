A Roma un ragazzo di 14 anni è morto folgorato dopo aver toccato un cancello

A Roma ieri sera un ragazzino di 14 anni è morto dopo aver toccato un cancello: sarebbe stato folgorato

E’ una storia drammatica quella che arriva da Roma dove un ragazzino di 14 anni è morto tragicamente ieri sera. Poche ore fa la prima ricostruzione di quanto accaduto. Pare che il ragazzo che aveva 14 anni e si chiamava Saiti Skender abbia toccato un cancello e questo suo gesto è stato fatale. Il giovare è morto folgorato dopo aver toccato un cancello elettrico condominiale vicino a casa sua. I fatti appunto, sono accaduti nella tarda serata di ieri nel quartiere Borghesiana, dove il giovane stava giocando in strada con un coetaneo. I dettagli di questa drammatica vicenda sono stati resi noti da Il Messaggero. Adesso, i carabinieri della compagnia di Frascati indagano sull’accaduto.

Il 14enne ha toccato le sbarre di ferro del cancello – non si è ancora capito perché -, è rimasto folgorato e si è accasciato a terra. Bisognerà quindi comprendere il motivo per il quale, il ragazzo, ha subito una scossa così forte tanto da perdere la vita. L’amico, con cui Saiti era solito giocare, ha subito allertato parenti e amici, che hanno poi chiamato i soccorsi. Gli operatori del 118 sono arrivati immediatamente sul posto e hanno provato a rianimare il ragazzo, che è stato poi portato al Policlinico Tor Vergata. Anche lì i medici hanno provato a riportarlo in vita, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Ma che cosa potrebbe essere successo al ragazzino? Le prime ipotesi sono state fornite dal Messaggero. Secondo quanto si legge sul quotidiano romano, l’idea “è che alcuni fili elettrici fossero a contatto con le sbarre e che dunque sarebbero fuoriusciti dall’impianto. La corretta messa a norma del cancello è dunque per ora al centro dell’attenzione degli investigatori“.