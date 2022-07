Provano ad attraversare i binari alla stazione di Riccione: travolte e uccise dal treno

Due ragazze hanno provato ad attraversare i binari nella stazione di Riccione e sono state travolte e uccise dal treno

Lascia senza parole il racconto dei testimoni, delle persone che questa mattina hanno assistito al drammatico incidente alla stazione di Riccione. Saranno le indagini a stabilire i dettagli del sinistro, per comprendere se il gesto delle due ragazze sia stato volontario o se accidentalmente sono state travolte da un treno. Le due, sono state centrate questa mattina presto intorno alle 7 da un treno alta velocità Frecciarossa che arrivava alla stazione di Riccione da Pescara e sarebbe stato diretto a Milano. Nulla da fare per le ragazze che sono morte a causa del fortissimo impatto con il treno. Alcuni testimoni hanno riferito che le due ragazze, avrebbero chiesto delle indicazioni e poi, avrebbero cercato di attraversare i binari senza rendersi forse conto che stava arrivando un treno. Alcuni testimoni che erano presenti in stazione in quel momento, raccontano che le due stavano barcollando.

Travolte e uccise da un treno alla stazione di Riccione: tutta da capire la dinamica

Saranno probabilmente le immagini delle telecamere della stazione, al vaglio degli inquirenti, a dare tutte le risposte del caso dopo il drammatico incidente di questa mattina. I corpi delle ragazze sono stati straziati dalla macchina, con un urto tremendo che non solo ha trascinato giovani e treno per 700 metri in direzione Nord, ma ha anche lasciato scarpe, effetti personali e anche resti dei corpi dilaniati a bordo binari della stazione di Riccione.

Un uomo che ha parlato con una delle due ragazze prima del drammatico incidente racconta che la donna, non sembrava essere in se, aveva anche detto che qualcuno le aveva rubato il cellulare e poi si era avvicinata all’altra amica. Poi l’impatto con il treno mentre tutti , vedendo le due ragazze attraversare i binari urlavano, con la speranza che si sarebbero accorte dell’arrivo del treno. E invece purtroppo, l’epilogo è stato drammatico.

Al momento, l’identità delle due ragazze non è stata resa nota.