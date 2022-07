Sara ha ucciso sua madre con il nitrito di sodio: si sentiva perseguitata, avrebbe voluto un’altra madre

E' stata fermata la figlia di Sonia: sarebbe stata Sara Corcione ad averla uccisa facendole bere del nitrito di sodio avvelenandola

“Non ci prendevamo, sin da bambina è stato così… Non esisteva una reciproca compatibilità” erano queste le parole con cui Sara descriveva il rapporto con sua madre. Mai nessuno però avrebbe pensato che la donna potesse arrivare a premeditare un omicidio e metterlo in atto. Potesse uccidere sua madre. E invece lo ha fatto. Le forze dell’ordine ci hanno messo pochissimo a capire che Sonia Diolaiti, era stata uccisa proprio da sua figlia, avvelenata in casa. Una storia che toglie il fiato quella che arriva da Ferrara. Oggi chi conosce Sara spiega che da sempre, la ragazza, diceva: “Vorrei avere un’altra mamma”.

Sara Corcione arrestata per aver ucciso sua madre a Ferrara

Ieri, dopo il ritrovamento del cadavere della pensionata, era subito trapelata la notizia che poi si è dimostrata vera: il fermo di sua figlia. Per Sara Corcione, 38 anni, laureata in Scienze dell’educazione e attualmente disoccupata, dopo l’interrogatorio durato tre ore, ieri, è scattato l’arresto. Per lei l’accusa è omicidio. Sara avrebbe ucciso sua mamma Sonia usando del nitrito di sodio ( una vicenda che ricorda la storia del ragazzo che ha preparato delle pennette al salmone avvelenate per sua madre e per il compagno di lei). Avrebbe preparato una tazza di tè e dentro avrebbe messo il nitrito di sodio. Sara e sua madre Sonia vivevano nella stessa palazzina, in due appartamenti diversi. Sonia è stata uccisa in casa sua, sono stati due amici a dare l’allarme, non riuscendo a mettersi in contatto con la donna.

Stando a quelle che sono le ultime notizie arrivate da Ferrara, al momento la Corcione non ha confermato il delitto, non ci sarebbe stata nessuna confessione. Il legale della donna precisa che la sua assistita “si è messa immediatamente a disposizione degli inquirenti, rispondendo a tutte le domande e non nascondendo nulla. Anzi, è andata oltre a ciò che le hanno chiesto, raccontando tutto del suo passato“. L’avvocato della donna ha già fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Sara Corcione, parlando del suo rapporto di sua madre con gli inquirenti, avrebbe detto di sentirsi da sempre perseguitata.