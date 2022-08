Venaria, 73enne uccide a bastonate sua moglie

A Venaria un uomo di 73 anni ha ucciso sua moglie colpendola più volte con un bastone: le ultime

Ennesima notizia di cronaca nera, in questa calda, caldissima estate. Ennesimo episodio violento. Ancora una volta infatti, siamo di fronte a un femminicidio. Ancora pochi i dettagli, il tanto che basta a comprendere quello che sarebbe successo poche ore fa, in provincia di Torino. Un uomo di 73 anni in seguito ad una lite ha ucciso a bastonate la moglie 74enne questa mattina a Venaria, in provincia di Torino. Sul posto, nell’alloggio di via Natale Sandre 14/1, sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, dopo l’allarme dato dai vicini di casa, che hanno sentito la coppia litigare e urlare. Nonostante la chiamata dei vicini, quando i soccorsi sono arrivati, per la donna, non c’era nulla da fare.

A Venaria un uomo ha ucciso sua moglie a bastonate

L’omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 10.30: secondo quanto confermato dalle forze dell’ordine l’uomo era in casa all’arrivo dei carabinieri ed è stato arrestato. Quello che emerge è che i due coniugi avrebbero litigato e che dopo la discussione, l’uomo avrebbe preso un bastone per uccidere sua moglie.

Indagini in corso per mettere insieme tutti i tasselli di questa vicenda. Al momento, non è stata resa nota l’identità della vittima e neppure quella di suo marito, che appunto, l’avrebbe uccisa usando un bastone.