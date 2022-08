Incidente a Stanghella, auto nel fiume Gorzone: muoiono mamma e figlia

Anita e Pamela sono morte dopo un incidente nei pressi di Stanghella, la loro macchina caduta nel fiume Gorzone: le ultime notizie

Non c’è stato nulla da fare questa mattina per i vigili del fuoco dopo la chiamata ricevuta. Non c’è stato nulla da fare per due donne, madre e figlia. Sono purtroppo morte dopo un incidente a Stanghella. I Vigili del Fuoco di Este (Padova), sono stati allertati questa mattina intorno alle 6.30. Avevano ricevuto una chiamata che segnalava la presenza di un’ auto bianca finita nel fiume Gorzone a Stanghella. La corrente l’ha trascinata per diverse centinaia di metri prima che si incagliasse. Nessuno però pensava che a bordo di quella macchina ci fossero due persone, due persone che hanno perso la vita in questo incidente.

I sommozzatori, giunti da Mestre, sono scesi in acqua, in questo tratto il fiume è profondo 4 metri, e all’interno della vettura hanno recuperato i corpi senza vita di due donne, mamma e figlia di 75 e 48 anni. Secondo quanto si apprende, le due donne risiedevano a Solesino e Stanghella, due paesi della Bassa Padovana al confine con Rovigo. Anita e Pamela, hanno perso così la vita.

Il dolore dei familiari di Anita e Pamela dopo il tragico incidente

I familiari arrivati sul posto, distrutti dal dolore continuavano a ripetere di non spiegarsi perché l’auto stesse percorrendo proprio questa stradina lungo l’argine sinistro quasi completamente priva di guardrail o protezioni. Gli amici e i familiari delle due donne escludono che l’incidente possa esser stato causato dall’imperizia visto che le due donne conoscevano bene la strada e non riescono a darsi pace, tentato ancora di comprendere che cosa sia accaduto e che cosa ci facessero questa mattina, così presto, le due donne lungo quell’argine in macchina.

Per qualche ora i vigili del fuoco hanno scandagliato il fiume per escludere il coinvolgimento di altre persone. Sono stati alcuni passanti a chiamare i soccorsi, dopo aver visto l’auto nel fiume. Si cercherà di capire nelle prossime ore che cosa è accaduto alle due donne. Secondo la prima ricostruzione, la vettura con a bordo le due donne, una Polo, stava percorrendo la via Gorzon Sinistro Inferiore quando, all’altezza del civico 57, è uscita di strada autonomamente e si è inabissata nel fiume.