I dubbi di Sebastiano: “Se Liliana si è suicidata, dove è stata per 20 giorni?”

I dubbi di Sebastiano: se Liliana è morta i primi di gennaio, che cosa ha fatto prima, dove si è nascosta per settimane?

E’ un dubbio lecito quello che Sebastiano Visintin manifesta dopo che sono emerse le conclusioni della procura sulla morte di Liliana Resinovich. Sua moglie si sarebbe suicidata usando dei sacchetti dei plastica, sarebbe morta per asfissia. Il vero giallo però di questa vicenda resta un altro ed è confermato anche dal lavoro scientifico. Molte delle persone che hanno frequentato il parco in cui Liliana è stata ritrovata il 5 gennaio, ormai morta, hanno più volte spiegato che se il suo copro fosse stato lì nei giorni precedenti, sarebbe stato visto, come è poi successo . E probabilmente Liliana lì non c’era davvero perchè, come risulta anche dall’autopsia, la donna sarebbe morta solo un paio di giorni prima di essere ritrovata a pochi chilometri da casa sua. Sebastiano quindi si chiede: che cosa ha fatto Liliana per 20 giorni? La donna è scomparsa il 14 dicembre e da quel giorno non è più stata vista da nessuno. Con chi era? Qualcuno la stava ospitando? In quei giorni c’erano le feste di Natale, c’era anche l’obbligo di usare il green pass per fare qualsiasi cosa: dall’entrare in un locale, all’uso dei mezzi pubblico. Liliana con se non aveva nulla: nessun documento, il cellulare, i soldi. E allora, che cosa ha fatto per 20 giorni, prima di decidere poi di togliersi la vita?

“Quando mi hanno riferito di questa indiscrezione, mi è preso un colpo. Mi chiedo, dove può essersi nascosta Lilly per quasi venti giorni?” ha detto Sebastiano parlando con i giornalisti del Piccolo. Quasi impossibile pensare che nelle conclusioni di queste indagini, sarà anche rivelato dove si trovasse Liliana, quello che ha fatto nelle due settimane prima di decidere di togliersi la vita. E questa storia, continua ad avere un alone di mistero, che forse, resterà tale.