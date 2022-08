E’ giallo in Versilia: due uomini morti in mare a poche ore di distanza

Si sta cercando di capire se ci fosse un collegamento tra le due persone morte in mare a Lido di Camaiore: le ultime notizie dalla Versilia

E’ un vero e proprio giallo quello che arriva dalla Versilia. E al momento, non sembra essere vicina la verità su quello che è successo. Nelle ultime ore, due uomini morti sono stati ritrovati in mare a poca distanza l’uno dall’altro e nello stesso arco temporale. E’ successo ieri, 11 agosto, a Lido di Camaiore (Lucca). In entrambi i casi a dare l’allarme è stato il bagnino di un lido. Va precisato, che a differenza di quanto si era pensato in un primo momento, non si tratta di due cadaveri. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale che sta seguendo da vicino la vicenda, il bagnino che si è accorto della presenza di uno degli uomini, ha raccontato di aver visto una persona in difficoltà. L’uomo quindi, non era ancora morto. L’intervento del 118 però non è servito a salvare la vita all’uomo soccorso che, pochi minuti dopo l’arrivo dei medici e dei paramedici, è deceduto. Non è stata resa ancora nota la sua identità ma pare avesse circa 60 anni. Successivamente, a distanza di pochi minuti, un altro uomo è morto nello stesso specchio d’acqua, anche per questo si sta cercando di capire se i due fossero amici, se magari possano aver avuto lo stesso malore causato da qualcosa che avevano mangiato o da altro. La seconda vittima aveva più o meno la stessa età del primo uomo soccorso.

Due uomini morti in mare in Versilia a pochi minuti di distanza

Sono in corso le indagini per accertare cosa sia accaduto. Finora è stato chiarito che i due non erano clienti degli stabilimenti che sorgono in quel tratto di spiaggia. Al vaglio degli inquirenti possibili collegamenti tra i due. Se si conoscevano, se invece solo una tragica fatalità ha voluto che morissero nello stesso posto e nella stessa ora. Più probabile che fossero amici e che magari abbiano mangiato qualcosa che ha fatto male, o forse che uno di loro si sia sentito male e l’altro abbia cercato di salvarlo senza riuscirci. Non si può escludere comunque nulla, neppure la tragica fatalità legata solo a una coincidenza.