Mihajlovic fa il tifo per Davide, nel video le parole del mister: “Speriamo che ti svegli il prima possibile”

Sinisa Mihajlovich ha mandato un video di incoraggiamento a Davide, il tifoso del Bologna massacrato di botte a Crotone

La mamma di Davide, il ragazzo massacrato di botte a Crotone, aveva chiesto un gesto di affetto da parte del Bologna, la squadra di calcio che suo figlio tifa in modo spassionato. Ed è arrivato un gesto speciale da parte di Sinisa Mihajlovich. L’allenatore del Bologna, una volta appreso di quello che è successo a Davide Ferrerio, che è in ospedale a Catanzaro, dopo esser stato picchiato in strada a Bologna, reo di aver guardato una ragazzina che non era la sua fidanzata, ha deciso di essere vicino alla famiglia ma non solo. La mamma di Davide, si era detta sicura del fatto che se suo figlio avesse potuto ascoltare in ospedale la voce dei uno dei suoi idoli, ne avrebbe tratto beneficio. E allora il mister rossoblu che sa bene cosa significhi lottare in un letto di ospedale, ha deciso di mandare un video a Davide. Tutta la squadra tifa per lui, tutta la città tifa per lui, con la speranza che si possa svegliare.

La storia di Davide Ferrerio massacrato di botte a Crotone

Le parole di Sinisa Mihajolovic per Davide

“Ciao Davide, so purtroppo quello che ti è successo e mi dispiace molto. Nella vita trovi spesso persone stupide e violente che pensano di risolvere tutto con la forza, ma la vita non funziona così” ha detto il mister nel video. E poi: “ So che sei in ospedale, so che sei un grande tifoso del Bologna perciò noi tutti tifiamo per te. Speriamo che ti svegli prima possibile e questo messaggio lo puoi sentire e lo sentirai sicuramente mentre stai dormendo. “

Parole di incoraggiamento per Davide che ha solo 20 anni e anche una promessa: “Sono convinto che andrà tutto bene e quando starai meglio sarai mio ospite a Casteldebole a vedere gli allenamenti, fare quello che vuoi, allo stadio, non c’è nessun tipo di problema. Cerca di svegliarti il prima possibile, così ci vediamo prima e ci divertiremo tutti insieme. Ciao Davide, in bocca al lupo”.