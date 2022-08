Tragico incidente a Godega Sant’Urbano: morti 4 ragazzi giovanissimi

E' tragico il bilancio dell'incidente avvenuto questa notte a Godega Sant'Urbano: hanno perso la vita 4 ragazzi giovanissimi

E’ davvero drammatico il bilancio dell’incidente stradale che c’è stato questa notte nel trevigiano. Ancora tutta da comprendere la dinamica ma purtroppo, a perdere la vita, sono stati quattro ragazzi giovanissimi. Le ultime notizie infatti, ci raccontano di quattro giovani, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, sono morti nella notte a Godega Sant’Urbano (Treviso) in seguito all’uscita di strada dell’auto sulla quale viaggiavano.

Dopo essere sbandata, la vettura è finita rovesciata contro un grosso albero, dentro un piccolo canale di scolo. I quattro ragazzi, che abitavano tutti in Comuni del Trevigiano, sarebbero deceduti all’istante. Lo schianto contro il platano non ha dato loro scampo e non c’è stato nulla da fare per i soccorritori arrivati sul posto. Potrebbe esser stata la strada bagnata la causa di questo tragico incidente, solo nelle prossime ore saranno forniti maggiori dettagli su quanto accaduto ( dalle foto scattate dai vigili del fuoco si può vedere infatti che l’asfalto era bagnato).

Tragico incidente nella notte nel trevigiano: le ultime notizie

Le vittime sono il 18enne Daniele De Re – il più giovane della comitiva – Marco Da Re, di Caneva (Pordenone), 19 anni da compiere a novembre, i coetanei Daniele Ortolan, di Orsago, e Xhuliano Kellici, origini albanesi e residente a Cordignano.

L’incidente è avvenuto verso le 2:10 della notte. I quattro amici, a bordo di una Volkswagen ‘Polo’ stavano probabilmente rientrando a casa, dopo una serata in compagnia. La vettura è sbandata all’altezza di una curva a sinistra, è finita contro un platano e si è capovolta in un fossato. Il rumore dell’impatto è stato sentito da alcune persone che abitano lì vicino e che hanno subito allertato i soccorsi. Purtroppo però, all’arrivo del personale medico, i 4 giovani, erano tutti morti. Sono in corso da questa notte i rilievi sul posto dell’incidente per capire che cosa sia successo la precisa dinamica di questo drammatico e tragico incidente.