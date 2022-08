Ciro Palmieri è stato ucciso da moglie e figli ( uno ancora minore) poi fatto a pezzi e gettato in un dirupo

Ciro Palmieri non era scomparso ma è stato ucciso da sua moglie e da due dei suoi figli: le ultime notizie

Avevano denunciato preoccupati la sua scomparsa, un mese e mezzo fa. Era stata la moglie di Ciro Palmieri ad andare in caserma per raccontare la storia di suo marito, per chiedere aiuto. Ma in realtà, non c’era nessun caso di scomparsa. Infatti, l’uomo sparito nel nulla lo scorso 30 luglio da Giffoni Valle Piana (Salerno) è stato ucciso. Ed emergono inquietanti dettagli dalle indagini portate avanti dalle forze dell’ordine che sin dal primo giorno, hanno seguito il caso, probabilmente comprendendo sin da subito che ci fosse qualcosa di molto strano. Secondo quello che emerge, i contorni di questa storia, sono davvero macabri. Autori dell’omicidio sarebbero la moglie Monica e i figli, uno appena 15enne. I familiari – gli stessi che avevano denunciato la scomparsa dell’uomo – sono finiti in manette oggi 19 agosto. Sono tutti indiziati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e di occultamento di cadavere. Perchè questa storia purtroppo, non finisce così ma ha ancora un finale da scoprire.

L’omicidio di Ciro Palmieri: fermata la moglie e il figlio maggiorenne

Le indagini sono andate avanti nel silenzio e le forze dell’ordine hanno anche scoperto che, sono stati proprio i familiari di Ciro Palmieri a mettere il corpo dell’uomo nei sacchi dell’immondizia, prima di gettarlo in un dirupo. Questo significa che i suoi familiari, avrebbero anche fatto a pezzi il cadavere dell’uomo, dopo l’omicidio. Il corpo è stato recuperato dagli inquirenti in avanzato stato di decomposizione.

L’uomo potrebbe esser stato ucciso poco prima della denuncia di scomparsa, ma sarà solo l’esito dell’autopsia, che sarà effettuata mercoledì prossimo dal medico legale, il dottor Gabriele Casaburi, all’ospedale di Battipaglia, su richiesta del pm Faiello, a dare le risposte del caso, anche per comprendere, come è morto il Palmieri.

Secondo quanto si legge sul Corriere della sera, i familiari della vittima sarebbero stati traditi dai video di sorveglianza; i carabinieri hanno ottenuto le prove, e soprattutto le immagini del cruento omicidio, dai sistemi di sorveglianza dell’abitazione. Il video era stato sovrascritto, ma i tecnici dell’Arma sono comunque riusciti a recuperare i frame originali. Nelle immagini si vedrebbe l’uomo protagonista di un litigio insieme alla moglie. La donna si sarebbe gettata su di lui armata, in seguito anche due figli avrebbero colpito il Palmieri sotto lo sguardo di un terzo figlio ( un bambino di 11 anni).