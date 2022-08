Alberto Balocco morto colpito da un fulmine, presidente dell’azienda dolciaria aveva solo 53 anni

E' morto Alberto Balocco, colpito da un fulmine mentre era in mountain bike con un amico, purtroppo anche lui deceduto

La morte di Alberto Balocco è una notizia tragica che colpisce tutti, perché il nome del presidente della nota azienda dolciaria è noto a tutti, perché è assurdo l’incidente avvenuto nel pomeriggio in montagna. L’industriale originario di Fossano aveva solo 53 anni, era a capo dell’azienda che conosciamo tutti e che dà lavoro a più di 500 persone. Un incidente in montagna, un fulmine che ha colpito Alberto Balocco. Si trovava nella zona dell’Assietta, nel comune di Pragelato, in provincia di Torino, era in compagnia di un amico, Davide Vigo di 55 anni originario di Torino e residente in Lussemburgo. Sono morti entrambi, per loro non c’è stato scampo; erano impegnati in una escursione in mountain bike, erano in vacanza. 53 anni festeggiati ieri, Balocco, presidente e amministratore delegato dell’azienda fondata dal nonno nel 1927 è morto oggi pomeriggio 26 agosto.

Sconvolge tutti la morte dell’industriale Alberto Balocco

Sul posto è atterrato un elisoccorso regionale, ha raggiunto il luogo con non poche difficoltà a causa delle condizioni meteo. Purtroppo, l’equipe medica dopo le manovre di rianimazione cardiocircolatoria non ha potuto fare altro. Hanno preso parte all’intervento anche i carabinieri e il soccorso alpino.

Lo scorso 2 luglio la morte del padre, Aldo Balocco, oggi una tragedia che ci lasica senza parole. Il sindaco di Fossano, Fario Tallone ha espresso il dolore che appartiene a tutta la comunità fossanese rivolgendo un abbraccio e una preghiera alla famiglia di Alberto Balocco.

Si aggiungono le parole del governatore Alberto Cirio: “Siamo sconvolti da questa tragedia improvvisa che colpisce un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo. Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla famiglia di Alberto Balocco e a tutti i suoi cari”. Sposato con Susy, era padre di tre figli: Diletta, Matteo e Gabriele.