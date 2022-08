Addio a Flavia Bonaventura, più di 1000 persone per l’ultimo saluto con la voce di Gianluca Ginoble

Una cerimonia piena di commozione e di dolore quella per dire addio a Flavia: in lacrime anche Gianluca Ginoble de Il volo che le ha dedicato l'Ave Maria

Più di mille persone ieri, si sono presentate nella piazza del municipio a Roseto degli Abruzzi per dare l’ultimo saluto a Flavia Bonaventura, travolta e uccisa da un automobilista ubriaco. I genitori di Flavia, i suoi amici, i parenti ma anche tutti gli abitanti del paese si sono ritrovati, davanti alla bara per questo addio, tra palloncini bianchi e le dolcissime parole delle amiche della ragazza. Sono scioccate, sono tutti distrutti, una ragazza così giovane che viene uccisa senza un perchè. E ieri, la commozione è stata tanta. Tra i momenti più toccanti della cerimonia, anche quello che ha visto protagonista Gianluca Ginoble. Il cantante del trio Il Volo, è legatissimo alla sua terra e al suo paese e lo ha dimostrato anche ieri, decidendo di presenziare al funerale. Ha fatto un regalo speciale a Flavia, le ha donato un saluto con la sua bellissima voce, cantando l’Ave Maria. Un gesto che ha commosso tutti i presenti, lo stesso Gianluca alla fine del brano, si è emozionato e non poteva essere altrimenti, visto lo strazio che si stava provando, salutando per sempre una ragazza così giovane. Gianluca ha poi salutato i genitori di Flavia, abbracciandoli e sciogliendosi nuovamente in lacrime. Un gesto che ha colpito i suoi compaesani che da sempre, riconoscono nel cantante, l’umiltà e il forte legame alla sua terra. Non si sono meravigliati ieri, quando lo hanno visto al funerale di Flavia.

L’ultimo saluto a Flavia Bonaventura

I genitori di Flavia hanno deciso di donare i suoi organi, sperando che la sua morte, possa almeno aiutare altre persone a rinascere e che la ragazza, viva in chi aveva bisogno di un aiuto per continuare la propria esistenza.