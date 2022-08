Lavinia uccisa da una statua in albergo a Monaco: “Sarai sempre il nostro angelo”

E' straziante il messaggio della mamma di Lavinia, morta a Monaco uccisa da una lastra che pesava diverse tonnellate, aveva solo 7 anni

E’ una notizia drammatica quella che Il Roma, ha raccontato poche ore fa e che riguarda una famiglia campana in vacanza a Monaco di Baviera. Purtroppo si tratta di un fatto di cronaca che mai avremmo voluto raccontare: la piccola Lavinia, è stata uccisa da una statua. E’ successo mentre era insieme ai suoi genitori in un albergo. Mai avrebbero pensato che una statua pesante e grande, potesse staccarsi ma a quanto pare, non era bloccata nel modo giusto e purtroppo, la piccola Lavinia, oggi non c’è più. Grande e immenso il dolore dei suoi genitori. E’ la mamma della piccola, che aveva sette anni, a ricordarla con un post sui social. “Sei e sarai sempre il nostro angelo rip. Amore della nostra vita” ha scritto la mamma della bambina, distrutta dal dolore per la tragedia che la sua famiglia sta affrontando.

Lavinia uccisa da una lastra di marmo mentre era in vacanza con i genitori

La piccola è morta davanti agli occhi atterriti del padre e della madre. Stava giocando proprio davanti a una lastra di marmo con altri bimbi, quando questa è crollata. Secondo quanto si è appreso, la lastra sembra non fosse fissata al muro ma ancorata al suolo solo grazie alla mole. Non doveva succedere, eppure è accaduto. Ma saranno le forze dell’ordine tedesche a prendere in carico questa angosciosa indagine per capire di chi sono le responsabilità nella morte della piccola. La lastra, secondo quanto si apprende, pesava diverse tonnellate, impossibile quindi per la piccola, salvarsi. Il bilancio poteva essere ben più drammatico visto che insieme a Lavinia, c’erano anche altri bambini. I genitori della bambina l’hanno portata subito in ospedale ma per lei non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto salvarle la vita.

Decine i messaggi sui social per la famiglia di Lavinia e per dare addio alla piccola che non c’è più. Una vera e propria ondata di affetto per la famiglia.