Come risparmiare 610 euro sulle bollette in 10 mosse

In dieci mosse è possibile risparmiare sulle bollette di luce e gas almeno 600 euro: il decalogo per non sbagliare strategia, ecco che cosa fare

In questi giorni non si parla d’altro, anche in vista dei mesi invernali e dopo le prime bollette di luce e gas che sono di nuovo schizzate alle stelle: come risparmiare. Avrete letto sicuramente di tanti piccolo accorgimenti suggeriti dagli esperti, si discute moltissimo persino intorno alla cottura della pasta: c’è chi dice di spegnere il gas un paio di minuti prima per risparmiare giornalmente qualche centesimo. Ma ci sono anche delle accorgimenti sicuramente più importanti che permetteranno a ciascun italiano, di poter risparmiare. E’ stata fatta una stima, che potrebbe far risparmiare a ogni famiglia almeno 600 euro. Per ridurre i consumi basterà cercare di compiere delle azioni che permetteranno di risparmiare, prendendo quelle sane abitudini che forse fino a qualche anno fa erano la consuetudine ma che a causa degli agi che abbiamo avuto negli ultimi decenni, sono considerate “obsolete”. Il comportamento del buon consumatore: quello di spegnere le luci quando si cambia stanza, di staccare le prese, di non lasciare gli elettrodomestici con il led accesso. Insomma tante piccole cose che messe insieme, possono aiutare a risparmiare sulle bollette di gas e luce.

Una lista, con 11 mosse per risparmiare ( 10 per il comportamento personale), è stata pensata anche dal Ministero della transizione ecologica. Proprio in questi giorni, è stato reso noto una sorta di decalogo con i comportamenti di riduzione dei consumi suggeriti dal piano predisposto dal ministero della Transizione ecologica.

Vediamo quindi che cosa possiamo fare per risparmiare sulle bollette almeno 600 euro.

Come risparmiare sulle bollette di gas e luce: 10 cose da fare

La prima mossa da fare riguarda il riscaldamento. Se impostiamo i nostri riscaldamenti, scegliendo una riduzione un grado ( è consigliato non superare i 21 gradi in casa e quindi abbassare a 20 o 19) e li accendiamo un’ora in meno al giorno rispetto alle nostre abitudini, potremmo avere un risparmio di almeno 178 euro. Precisamente la stima è di 178,63. E’ abbastanza chiaro che meno saranno accesi meno si spenderà ma questo discorso, vale soprattutto per il riscaldamento centralizzato, che viene impostato da novembre a fine marzo generalmente. Chi dispone di riscaldamento autonomo è in grado di gestire meglio le bollette, cercando di accenderli meno, laddove fosse possibile. Magari mettendo un maglione in casa e non una t-shirt anche a dicembre.

1-doccia: riduzione da 7 a 5 minuti e di 3 gradi della temperatura . Può sembrare una cosa banale ma questa mossa, può dare un grande risparmio. Si può risparmiare sulle bollette di gas e luce fino a 252,23 euro

2- risparmiare in cucina: abbassare il fuoco dopo l’ebollizione. Non solo quando si cucina la pasta ma in generale, e ricordiamoci anche di non mettere in pentola litri di acqua, basta il giusto. In questo caso si avrà un risparmio di 12,46

3-ridurre lavaggi della lavatrice da uno al giorno a uno ogni 2 giorni. Meglio una lavatrice a carico completo che a mezzo carico per questo periodo. Tra l’altro è sempre consigliabile di rispettare le fasce in cui si consuma di meno ( serali e giorni come la domenica o le feste) Il risparmio è di 52,29

4- stesso discorso per la lavastoviglie: ridurre lavaggi lavastoviglie da 2 a 1 al giorno. Farla la sera sarebbe la cosa migliore, dopo le 21 maggiore risparmio. In questo caso si stima soldi risparmiati circa 74,69

5-staccare spina della lavatrice non in funzione fa risparmiare 1,58

6-spegnere il frigorifero durante le vacanze 3,42

7-impostare il frigorifero a modalità basso consumo per 15 giorni durante le vacanze . Gli elettrodomestici di nuova generazione hanno proprio questa modalità. Una sorta di funzione “ferie”. Questa mossa fa risparmiare 2,05

8- non alle spie led accese: non lasciare Tv, decoder e dvd in stand by . Risparmio di 4,53

9-ridurre il tempo di accensione del forno . Anche in questo caso si consiglia di spegnere il forno qualche minuto prima rispetto ai tempi di cottura, visto che manterrà ancora la temperatura. Il risparmio può essere di circa 13,78

10- ridurre l’accensione delle lampadine del 13% (un’ ora al giorno per ogni singola lampadina) risparmio di 11,72. A tal proposito ricordate di usare solo lampadine a risparmio energetico.

Il risparmio totale con questo genere di accorgimenti è di 607,38.