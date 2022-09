Fermata la fidanzata di Mattia Caruso: Valentina Boscaro avrebbe confessato

Avrebbe confessato la fidanzata di Mattia Caruso: è stata lei a uccidere il 30enne

C’è stata una svolta nel caso di Mattia Caruso, il ragazzo accoltellato a morte nel parcheggio di una discoteca in provincia di Padova. Poche ore fa, dopo lunghi interrogatori che non avevano convinto gli inquirenti, è stata fermata la fidanzata del 31enne. Valentina Boscaro è accusata dell’omicidio del suo fidanzato. La sua versione dei fatti, piena di buchi e incongruenze, non aveva mai convinto gli investigatori. La ragazza, in un primo momento, aveva detto cheil suo fidanzato era stato ferito da un uomo di colore che indossava una felpa nera e che poi era scappato. Ma il racconto di Valentina sembrava non reggere anche perchè Mattia, a suo dire, era salito sulla macchina dopo esser stato aggredito e poi era morto ancora prima che qualcuno potesse chiedere aiuto. Ma perchè non andare verso l’ospedale, perchè non chiedere subito aiuto? Il motivo oggi è chiaro: Mattia è stato ucciso in macchina dalla sua fidanzata, probabilmente dopo una lite. La ragazza pochi minuti fa, ha confessato.

La confessione della fidanzata di Mattia Caruso

Poche le indiscrezioni che trapelano in questo momento. La fidanzata di Mattia Caruso avrebbe confessato di aver ucciso il giovane, non si conosce ancora il movente. Avrebbe detto: «L’ho ucciso con il coltello a serramanico che aveva sempre con sè». I genitori di Mattia, sentiti ieri dai giornalisti, avevano parlato di una relazione caratterizzata da alti e bassi, gli amici avevano parlato di continui litigi. E forse proprio alla fine di una litigata, la ragazza ha deciso di uccidere Mattia. La sera di domenica 25 settembre Caruso era ai Laghi di Sant’Antonio con la fidanzata. È stata lei a raccontare agli inquirenti cosa sarebbe accaduto quella notte, un racconto che ha subito suscitato diversi dubbi. Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, non ancora confermate, la ragazza avrebbe detto di aver ucciso Mattia solo per difendersi, definendolo una persona violenta.