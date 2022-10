La storia di Ilaria Sollazzo uccisa a 31 anni dal suo ex. La ammazza e poi si toglie la vita

Ilaria Sollazzo è stata uccisa a 31 anni dal suo ex, padre di sua figlia. Il 25enne si è poi tolto la vita: le ultime notizie da Scalea

E’ l’ennesima vita spezzata, l’ennesima storia che mai avremmo voluto raccontare. E’ la storia di Ilaria, che aveva 31 anni e tutta la vita davanti, come diciamo ogni volta in cui una donna viene uccisa da chi diceva di amarla. Ilaria Sollazzo è stata uccisa dal suo ex. Si erano lasciati circa tre mesi fa, così raccontano le persone che conoscevano entrambi e che non si capacitano di quanto sia accaduto. Stentano a crederci per svariati motivi: Antonio Russo, l’uomo che ha fatto fuoco contro la sua ex uccidendola e poi si è tolto la vita, non era mai stato aggressivo o violento con lei. Antonio e Ilaria avevano vissuto una storia fatta di alti e bassi, avevano una figlia. E mai nessuno avrebbe immaginato, secondo quelle che sono state le prime testimonianze raccolte da chi indaga, che il 25enne avrebbe deciso di uccidere la sua ex.

E invece è successo. Sabato notte a Scalea, intorno alle due, il Russo segue Ilaria con la sua macchina.

Poco dopo l’ha raggiunta sotto casa, è sceso dall’auto e le ha scaricato addosso sei colpi di pistola mentre lei si trovava ancora al posto di guida della sua Lancia Y. Poi ha rivolto l’arma contro di sé e, con l’ultimo proiettile rimastogli, si è ucciso.

Ilaria uccisa da 31 anni dal suo ex a Scalea

Don Cono Araujo, parroco della chiesa di San Giuseppe Lavoratore di Scalea, conosceva entrambi. E anche lui sembra ribadire quello che tutti pensano in questa triste vicenda. Non c’erano segnali che lasciavano pensare a un finale così drammatico. Il parroco spiega: «Conoscevo i ragazzi e le loro famiglie. Spesso venivano in parrocchia, insieme alla bambina». Erano una coppia affiatata, si volevano bene. «Anche dopo la separazione il clima tra i due era normale. Qualcosa, però, si è rotto». Evidentemente nessuno si è reso conto di quello che il Russo stava affrontando. Oggi alcuni amici avanzano delle ipotesi: forse non si aspettava che Ilaria riuscisse a gestire la sua vita da sola, che avesse una sua indipendenza.

I familiari di Ilaria però danno anche un’altra versione di questa storia e raccontano di un aspetto che forse, poteva far pensare che Antonio, non stesse vivendo bene la situazione. Spiegano che Ilaria si era resa conto in più occasioni di essere seguita e raccontano di come il 25enne in più occasioni, avesse chiesto alla sua ex di riprovarci. Non si può parlare di stalking, Ilaria non aveva chiesto aiuto, forse pensava di poter gestire la situazione. Poi tutto precipitato.