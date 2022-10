A Osimo una donna è stata massacrata dal marito: ha detto che aveva battuto la testa sola

Le ultime notizie da Osimo: Ilaria è stata uccisa in casa da suo marito, i fatti

Ennesimo caso di femminicidio. Ennesima donna uccisa, in una lista che continua ogni giorno ad avere altri nomi. Ilaria è stata uccisa in casa da suo marito. L’uomo era agli arresti domiciliari, era stato infatti arrestato per una questione di droga. Ilaria Maiorano aveva 41 anni , sarebbe stata uccisa alla fine di un litigio, all’interno della casa in cui viveva con suo marito. I fatti questa mattina, in un casolare in via Montefanese a Osimo, in provincia di Ancona. La donna sarebbe stata massacrata di botte. Si spera che al violento omicidio non abbiano assistito i due figli della coppia. Si è appreso per il momento, che i due bambini stanno bene.

Femminicidio a Osimo: le ultime notizie

Le ultime notizie che arrivano da Osimo ci rivelano che il marito, El Gheddassi Tarik, è stato fermato e si trova piantonato in caserma. Secondo quanto riferisce Il Corriere Adriatico, tra i primi a dare la notizia di questo ennesimo femminicidio, l’uomo ha dato in escandescenze e alla stazione dei carabinieri è arrivata un’ambulanza per verificarne le condizioni.

Dopo le richieste di aiuto dei parenti di Ilaria, sul posto sono arrivati i militari dell’Arma di Osimo e la scientifica per i rilievi. A trovarla sono stati gli operatori del 118, inviati dai carabinieri, allertati a loro volta da una parente della vittima: il marito era ancora in casa e si sarebbe giustificato dicendo che Ilaria cadendo aveva battuto la testa, perdendo i sensi. La versione dell’uomo però non ha convinto sin da subito le forze dell’ordine, sul corpo della vittima infatti, secondo quanto si apprende, erano presenti diversi segni di violenza.

Ilaria, racconta l’Imam, era una donna molto presente nella vita dei suoi figli. Spiega che portava tutte le domeniche i figli alla moschea. L’Imam ne parla come di una famiglia molto tranquilla, la notizia di questo femminicidio avrebbe sconvolto tutti, nessuno se lo aspettava.