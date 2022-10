Omicidio a Bucchianico: 69enne uccisa in strada, fermato il figlio

Una donna è stata uccisa in strada in provincia di Chieti: sarebbe stato fermato suo figlio

Sarebbe un omicidio avvenuto in ambito familiare. Ancora pochissime le notizie che arrivano da Bucchianico, in provincia di Chieti. Una donna è stata uccisa e probabilmente, a commettere il delitto, stando a quello che riferisce l’Ansa, sarebbe stato suo figlio. Tutto è successo poche ore fa, quando le forze dell’ordine sono state allertate. Questa mattina infatti, a Bucchianico , paese di meno di 5000 anime, c0è stato un intervento dei carabinieri e di due ambulanze del 118. Nessuno sapeva quello che stava succedendo, nessuno immaginava di dover leggere di una donna uccisa. Stando a quelle che sono le ultime notizie, la vittima sarebbe una donna di 69 anni, a ucciderla, suo figlio, un uomo di 50.L’uomo, secondo quanto si apprende, sarebbe in stato di fermo.

Settantenne uccisa a Bucchianico: fermato il figlio

Il presunto omicidio si è consumato in strada Cappellina San Camillo, nel centro storico del paese. La donna nonostante i soccorsi degli operatori del 118 è deceduta. Non c’è stato nulla da fare per la signora. Sul posto i carabinieri che hanno bloccato il figlio. Non è ancora chiaro se sia stato lui a chiamare aiuto o se invece, le forze dell’ordine lo abbiano rintracciato sul posto dell’omicidio.

L’omicidio sarebbe arrivato dopo una lite tra madre e figlio ma è tutto ancora da verificare. Al momento, non trapela nessun’altra notizia sulla vicenda.