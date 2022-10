Tragedia nella notte a Catanzaro: incendio in una palazzina, muoiono tre ragazzini

Drammatico il bilancio dopo un incendio in una palazzina a Catanzaro: sono morti tre fratelli. Avevano 12, 14 e 22 anni

Una notizia drammatica quella che stamattina dobbiamo raccontarvi e che coinvolge una intera famiglia che viveva a Catanzaro, capoluogo di regione calabrese. Sono morte queste notte tre persone, tre giovanissimi fratelli, a causa di un incendio che ha avvolto una palazzina nella zona sud di Catanzaro. A perdere la vita tre fratelli. I più piccoli avevano 12 e 14 anni, mentre il più grande, aveva 22 anni. Nel rogo sono rimaste coinvolte altre persone, 4 i familiari che sono stati tratti in salvo dai mezzo di soccorso. Cercavano di scappare dalle finestre, sono stati salvati grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Secondo quanto riferisce la Gazzetta del sud, sarebbero i genitori dei tre fratelli morti. Insieme a loro, anche la sorellina, una bambina di 12 anni e un altro ragazzo, di 16 anni.

Per due di loro, mamma e bambina, è stato necessario il trasporto d’urgenza in elisoccorso ai Centri Grandi Ustionati di Bari e di Catania, il padre e il figlio 16enne due sono stati trasportati all’ospedale di Catanzaro. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle loro condizioni. Le tre vittime, secondo le prime ricostruzioni, potrebbero essere rimaste intossicate dalle esalazioni del fumo. Il padre delle vittime lavora come venditore ambulante e la madre è casalinga.

La ricostruzione dei fatti

Le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute poco prima delle ore 1.30 dopo aver ricevuto la segnalazione per un appartamento al quinto piano. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno visto l’appartamento in fiamme.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nelle operazioni di soccorso con autobotti e telo di salvataggio pneumatico. Oltre ai quattro feriti, sono stati fatti evacuare anche gli occupanti dell’appartamento attiguo a quello in cui si è scatenato l’incendio. Quanto al rogo, nessuna ipotesi è stata ancora avanzata circa le cause. Nelle prossime ore i vigili del fuoco comunicheranno i risultati delle loro indagini per capire che cosa è accaduto.

«Una tragedia immane che sconvolge la nostra comunità e che ci atterrisce per la sua crudeltà». Così il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.