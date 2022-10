Marzia Capezzuti ultime notizie: si attende il test del dna sul cadavere ritrovato ieri

Potrebbe essere di Marzia il cadavere ritrovato ieri a pochi chilometri dalla casa di Pontecagnano nella quale viveva segregata

Potrebbe essere di Marzia il cadavere ritrovato ieri in un casolare, a pochi chilometri dalla casa in cui la ragazza di Milano, viveva da anni. Marzia Capezzuti aveva lasciato la sua famiglia, per ricominciare una nuova vita con il ragazzo di cui si era innamorata, in provincia di Salerno, a Pontecagnano. Purtroppo però, quello che doveva essere un grande amore, si sarebbe trasformato presto in altro. Lo dimostrerebbero le denunce che la ragazza, a insaputa dei suoi familiari che la credevano felice con Alessandro, avrebbe depositato contro di lui. Marzia però non ha mai trovato la forza di tornare a casa o forse, non ha mai avuto modo di mettersi in contatto con i suoi genitori per spiegare loro quello che davvero succedeva nel posto in cui, aveva continuato a vivere, anche dopo la morte di Alessandro, nel 2019. E’ una storia di maltrattamenti, abusi, botte. E’ una storia finita, quasi certamente, secondo gli inquirenti, con un omicidio. Marzia sarebbe stata uccisa e il suo cadavere occultato. E i resti ritrovati ieri pomeriggio, in un vecchio casolare abbandonato, dove molte persone vanno a gettare rifiuti, potrebbero essere quelli di Marzia. Solo i risultati del dna daranno la conferma o la smentita del caso.

I genitori di Marzia, che ormai da oltre un mese continuano a lanciare appelli nella trasmissione Chi l’ha visto, hanno sempre sperato che la ragazza, potesse essere scappata da quell’inferno. Hanno creduto, e forse lo sperano ancora, che potesse essere ancora viva.

Un corpo in avanzato stato di decomposizione: sarebbe una donna

Pochissimo si sa sulle indagini. Ma l’operazione di ieri, nel Salernitano, era partita proprio per cercare Marzia. Da giugno, le forze dell’ordine, continuano a credere che Marzia sia stata uccisa. Non ci sono però indiscrezioni, non trapela nulla. Il luogo in cui il cadavere è stato ritrovato, è stato posto sotto sequestro. La giornalista di Storie Italiane, che sta seguendo il caso, ha cercato di capire a chi appartenga il terreno, anche per provare a trarre delle conclusioni. Le è stato riferito che il terreno è di un proprietario di Torino, che però lo avrebbe abbandonato, per questo sarebbe quindi in uso di tutti. I Carabinieri, potrebbero essere arrivati in quel posto, dopo una segnalazione anonima. Il casolare, dove è stato ritrovato il cadavere, è a una decina di minuti dalla casa in cui Marzia, viveva con Barbara, la sorella del suo compagno morto. Secondo altre fonti, le indagini potrebbero basarsi invece su delle intercettazioni tra le persone coinvolte e attenzionate dalle forze dell’ordine.

I genitori di Marzia in questi mesi, hanno dovuto fare i conti con una amara verità. Pensavano che la loro ragazza speciale e fragile, stesse bene in una nuova vita che aveva scelto da sola. Hanno certamente peccato di ingenuità, hanno le loro colpe, come da un mese ripetono anche in tv. Per 5 anni non si sono mai assicurati che Marzia stesse realmente bene, non sono mai andati a trovarla, non hanno mai cercato di capire con chi vivesse. Si accontentavano dei suoi racconti, di vederla per qualche minuto al telefono. Un telefono di altre persone perchè Marzia, nonostante avesse soldi e la sua pensione, non ha mai avuto un suo cellulare. Nulla però ha scatenato il dubbio nella madre e nel padre di Marzia, che solo dopo esser stati contattati, nel mese di giugno 2022 dalle forze dell’ordine, hanno scoperto quello che la loro figlia aveva affrontato.

Una storia triste e complicata. La scomparsa di Marzia non ha neppure una data ben precisa ma da questa estate, le forze dell’ordine, indagano per omicidio e occultamento di cadavere.