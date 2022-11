Paestum, 17 anni uccide la nonna: si indaga a caccia del movente

Una storia sconvolgente da Paestum: nonna Gilda uccisa da sua nipote, la ragazzina ha 17 anni

Che cosa ha spinto una ragazza di 17 anni a impugnare un coltello e uccidere sua nonna? E’ quello che in queste ore cercano di capire i Carabinieri che indagano su un omicidio che ha sconvolto la piccola Capaccio Paestum. Stentano tutti a credere che sia potuto succedere e invece ieri sera, nonna Gilda, era in strada, sanguinante, e chiedeva aiuto. Uscita in strada dopo esser stata aggredita da sua nipote, la donna ha cercato di mettersi in salvo ma le ferite non le hanno dato scampo. E oggi tutti i chiedono come sia stato possibile arrivare a tanto. Saranno le forze dell’ordine a dare una precisa ricostruzione dei fatti, le ipotesi e le voci che si inseguono al momento sono tante. La più ricorrente: una lite in casa, la ragazzina voleva passare delle ore nell’abitazione della nonna con il suo fidanzato ma Gilda non avrebbe accettato. Una versione che però è stata smentita dall’avvocato della minore che in diretta durante la trasmissione Ore 14 ha negato che le cose siano andate in questo modo. Da verificare in tutto e per tutto anche quello che è successo nella casa, visto che anche la ragazza avrebbe riportato delle ferite. La 17enne avrebbe raccontato di esser stata a sua volta aggredita dalla nonna e di essersi difesa. Tutte voci, tutte indiscrezioni, perchè non c’è niente di ufficiale, neppure la ricostruzione che si sarebbe fatta nelle prime ore. La ragazzina è stata ritrovata in strada accanto a sua nonna. Quando i soccorsi sono arrivati, allertati da alcuni ristoratori che hanno visto la donna in strada sanguinante, non c’è stato nulla da fare per la 76enne, che è deceduta poco dopo.

Secondo un’altra versione dei fatti, la donna sarebbe rimasta in casa, morta, mentre la ragazzina insanguinata è stata notata dai vicini di casa, era sui gradini davanti alla porta e piangeva.

L’omicidio di nonna Gilda a Paestum

La nonna viveva da sola nell’abitazione di via delle Tavernelle, a due passi dal parco archeologico di Paestum. Era rimasta vedova e, qualche volta, la nipote si recava a farle visita. Nel corso della puntata dell’8 novembre di Ore 14, i giornalisti del programma di Rai 2 hanno raccolto la testimonianza di una amica della 76enne che era stata con lei fino a un paio di ore prima. Era serena, era tranquilla. Non aspettava visite a quanto pare, e secondo questa amica, parlava molto poco dei suoi nipoti. Nessuno si aspettava di leggere ieri sera, di questo atroce omicidio. Tutti parlano di una famiglia come tante, di una ragazzina che mai prima aveva dato problemi, di una storia difficile da comprendere.