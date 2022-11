Terremoto oggi nella Marche, le ultime notizie: treni sospesi, scuole chiuse

Intorno alle 7 di questa mattina un forte terremoto è stato rivelato nelle Marche, l'epicentro sarebbe in mare, nella zona di Pesaro. Le ultime notizie

La terra torna a tremare. Oggi le ultime notizie arrivano dalle Marche con una scossa del terremoto nella mattina del 9 novembre 2022. Secondo quelle che sono le ultime notizie, si è trattato di un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato nelle Marche, al largo della costa di Pesaro.

La scossa è stata seguita da altre due di magnitudo inferiore (3.1 e 3.4). Le segnalazioni dell’Ingv sono arrivate poco dopo le 07:00 e le scosse sono state distintamente percepite in varie zone della Regione. Da Ancona a Fano e Urbino: sono molte le città in cui le case hanno tremato durante il sisma, durato diversi secondi. Sui social nell’immediato hanno iniziato a circolare foto e video di persone che in qualche modo sono riuscite a documentare quello che stava accadendo. Non si è trattato di una scossa passata inosservata e la paura è stata tanta. Secondo le fonti locali, che hanno raccolto le prime testimonianze, molte persone sarebbero anche scese in strada. La scossa è stata avvertita in tutta l’Italia centrale ed è stata seguita da altri episodi meno gravi, la più forte di magnitudo 4. Secondo le ultime notizie, il terremoto è stato sentito in modo molto chiaro anche in alcune zone di Roma. Ma non solo; i movimenti sismici avrebbero interessato anche altre regioni, come il Veneto e il Trentino.

Terremoto nelle Marche oggi: le scosse del 9 novembre 2022

Sono state numerose le scosse di terremoto rilevate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia al largo della costa marchigiano-pesarese. La più forte è stata di 5.7 alle 7.07, poi un’altra di magnitudo 4 alle 07:12. Poi tra le 07:15 e le 07:35, l’Ingv segnala altre nove scosse da 3.6 a 2.4.

Terremoto oggi nelle Marche: i provvedimenti

Il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale nei pressi di Ancona, sulla Linea adriatica, per sospetti danni ai binari e per svolgere verifiche.

Il sindaco di Senigallia ha disposto la chiusura di delle scuole di ogni ordine e grado per verificare lo stato di agibilità degli edifici e, stando a quanto scrive LaPresse, sta facendo monitorare il rischio tsunami. Anche il sindaco di Pesaro ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Stessa decisione per il comune di Ancona. Il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, ha comunicato che “in via precauzionale vengono sospese le lezioni di tutte le scuole della città, di ogni ordine e grado, dai nidi alle superiori. Anche l’Università resta chiusa.