Due ragazzine scompaiono da Pomezia: i telespettatori di Chi l’ha visto le ritrovano in diretta sul Flixbus

E' una storia a lieto fine quella delle due ragazzine scomparse da Pomezia: il pubblico di Chi l'ha visto le ritrovata su un Flixbus diretto a Torino

Una storia a lieto fine quella di due ragazzine che ieri mattina erano scomparse nel nulla facendo preoccupare le loto famiglie. E’ la storia di due giovani, due minorenni, che sono partite da Pomezia, dirette a Torino, con un Flixbus. Senza dire nulla alle famiglie, hanno spento i loro cellulari e intrapreso in viaggio che le avrebbe viste ieri, intorno alle 2 di notte, nel capoluogo piemontese. Le famiglie delle due ragazze hanno raccontato la storia nel corso della puntata di Chi l’ha visto del 16 novembre 2022. Era grande la preoccupazione per le due ragazzine che hanno organizzato un viaggio, per Torino, senza mai essere andate da nessuna parte. Grazie ai compagni di classe, i parenti delle due ragazzine, hanno subito scoperto che avevano preso questo famoso Flixbus che le avrebbe portare a Roma, e la ricerca, per la trasmissione di Rai 3, è stata meno complicata. Tra le prime persone a chiamare, una ragazza che aveva preso lo stesso bus, ed era scesa a Siena, dicendo che era sicurissima che a bordo ci fossero proprio le due ragazze di cui si stava parlando nella trasmissione. E allora sono stati diversi gli appelli lanciati da Federica Sciarelli: chi ha un parente a bordo di quel Flixbus lo contatti, ci faccia sapere se le due ragazzine sono ancora a bordo. Un lavoro, quello del programma di Rai 3, che forse doveva essere svolto da qualcun altro. Non sarebbe stato così complicato per le forze dell’ordine chiedere a Flixbus il numero del cellulare dell’autista e chiedere se a bordo c’erano le due ragazzine ( tra l’altro ci si chiede come sia possibile che due minorenni, possano partire da sole, ma questo è un altro discorso). E invece il lavoro investigativo, lo hanno svolto i telespettatori.

Ragazzine ritrovate in diretta grazie al pubblico di Chi l’ha visto

E’ stata la mamma di una passeggera a chiamare sua figlia e a raccontarle quello che stava succedendo in televisione, nella diretta di Chi l’ha visto. La giovane dunque si è subito messa in contatto con la redazione di Chi l’ha visto, spiegando che le due ragazze erano sul bus e stavano bene. Pochi minuti dopo, le due, letteralmente terrorizzate, hanno chiamato la trasmissione. Federica Sciarelli ha provato a rassicurarle ma è chiaro che le due fossero letteralmente sotto shock. Comprensibile anche la reazione di una mamma, che ha fatto notare subito la gravità del gesto. La storia però, è una storia a lieto fine.