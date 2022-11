Marzia Capezzuti sarebbe stata strangolata: spunta un video sul cellulare

Potrebbe arrivare presto la svolta nel caso di Marzia Capezzuti che sarebbe stata uccisa: l'avrebbero strangolata

Le ultime notizie sulla morte di Marzia Capezzuti arrivano da Chi l’ha visto. Il programma di Rai 3 è stato il primo a raccontare la storia della giovane milanese, arrivata a Pontecagnano nel 2017 e scomparsa nel nulla nel 2021, dopo aver vissuto per lungo tempo nella casa della signora Barbara. E da Chi l’ha visto arrivano importanti novità sulle indagini per omicidio e occultamento di cadavere, che coinvolgono una famiglia intera, quella di Barbara e altre persone indagate in questa triste e drammatica vicenda. Sarebbe stato proprio uno degli indagati a collaborare con le forze dell’ordine. Ha permesso il ritrovamento del cadavere di Marzia; il suo corpo, non era stato neppure nascosto, ma solo gettato come un rifiuto nei pressi del casolare abbandonato. Forse chi ha ucciso Marzia ha pensato che nessuno l’avrebbe cercata a che di questa storia, tutti si sarebbe dimenticati in fretta. E invece la storia di Marzia ha sconvolto l’Italia intera e oggi tutti aspettiamo risposte dalle forze dell’ordine.

Sarebbe stata uccisa Marzia, strangolata. Alcuni conoscenti della ragazza, avevano ipotizzato nelle ultime settimane, che Marzia fosse morta di stenti; sapevano che non mangiava, che non beveva e hanno immaginato che forse, la ragazza fosse stata portata in quel posto, ormai sul punto di morire e che fosse morta in modo naturale. Dalle indagini però sarebbe emerso ben altro. E ci sarebbero delle prove.

Marzia Capezzuti ultime notizie: un video nel cellulare

Federica Sciarelli, nel corso della puntata di Chi l’ha visto del 16 novembre 2022, ha parlato del sequestro di un cellulare. Non è chiaro se c’è un video molto importante o se c’è traccia di una video chiamata durante la quale, alcuni degli indagati, parlano proprio di un corpo. Potrebbe essere la prova decisiva per arrivare alle conclusioni e quindi all’arresto dei responsabili di questo omicidio.

Resta poi da capire il quando e il perchè. Marzia veniva sfruttata, veniva maltrattata ma era utile alla famiglia in cui viveva per via della sua pensione. Pensione che veniva prelevata regolarmente alla mezzanotte, non appena fosse possibile. Dobbiamo realmente immaginare che Marzia fosse incinta e che questo avrebbe cambiato di molto le cose? Oppure le tante segnalazioni arrivate nell’ultimo periodo, grazie alla denunce dei vicini di casa, avevano messo in allarme chi maltrattava Marzia?