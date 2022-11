Sarebbe un italiano il killer delle donne di Prati: trovati i vestiti sporchi di sangue

Sarebbe in corso l'interrogatorio dell'uomo accusato di aver ucciso le tre donne di Prati a Roma: le ultime notizie

Tutte indiscrezioni. Tutto da confermare ma sembra proprio che le forze dell’ordine abbiano dato un nome e cognome all’assassino delle tre donne uccise a Roma nel quartiere Prati. Tutte indiscrezioni giornalistiche, la Polizia al momento non ha confermato nulla ma in questi minuti, l’uomo sarebbe sotto interrogatorio negli uffici della Squadra mobile, mentre la sua stanza viene perquisita anche con l’aiuto dei tecnici della Scientifica. Gli accertamenti sono ancora in corso mentre dalla procura c’è cautela nel confermare la notizia, seppur viene ammesso che la strada intrapresa da chi indaga è quella giusta e ci potrebbero essere novità nelle prossime ore. Si tratterebbe di un uomo con precedenti penali. Alcune fonti rivelerebbero che l’uomo, al momento dell’arresto, indossava ancora i vestiti sporchi di sangue, gli stessi abiti che aveva quando ha ucciso le tre donne.

Secondo quanto riferisce l’inviato di Chi l’ha visto, l’uomo sarebbe stato fermato però a Roma Nord e non nella zona di Termini.

Fermato il presunto killer delle tre donne di Roma: le ultime notizie

Dai primi accertamenti l’uomo fermato per il triplice omicidio ha precedenti di polizia per droga e viene indicato ora come un sospetto killer seriale: fra le contestazioni che gli sarebbero mosse anche quella di comparire nei video in entrambe le scene dei delitti, ripreso dalle telecamere di vigilanza. Il 50enne ora interrogato dalla polizia è romano e risiede in un palazzo dove si trovano numerosi B&B proprio a pochi metri da via Marsala e dalla stazione Termini. Fondamentali quindi sarebbe state le telecamere presenti nei pressi dei due palazzi. In particolare, come era emerso, fondamentale è stata la video camera che le due ragazze cinesi usavano per vedere il volto del cliente che aspettavano nel loro appartamento.

La polizia non ha ancora fermato il fermo dell’uomo. La squadra mobile continua però a lavorare per raccogliere tutte le prove. L’assassino infatti avrebbe lasciato sulle due scene del crimine, diverse tracce. Si attendono per le prossime ore conferme da parte degli inquirenti.