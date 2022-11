Il fidanzato di Saman ha sperato fino all’ultimo che fosse viva: “Spero di poterle dire addio”

Saqib ha sperato fino all'ultimo che la sua Saman fosse viva, magari in Pakistan . Oggi spera di poter pregare e dirle addio

Saqib Ayub è forse una delle poche persone ad aver realmente amato Saman Abbas per quello che era. Una brava ragazza, che avrebbe voluto studiare, lavorare, vivere liberamente. Volevano sposarsi Saman e Saqib ma la ragazza era promessa in sposa a un altro uomo e suo padre, mai avrebbe permesso una simile umiliazione. E’ morta anche per questo Saman, per la sua voglia di essere simile alle ragazze della sua età, perchè voleva postare sui social i suoi video, camminare per strada mano nella mano con il suo Saqib. Fino all’ultimo il ragazzo ci ha sperato, ha pensato che magari Saman fosse in Pakistan, costretta a vivere con un uomo che non amava. In cuor suo sapeva che c’erano poche possibilità, ma ha voluto credere che la ragazza, di cui custodiva ancora l’abito da sposa che avrebbe dovuto indossare nel giorno del loro matrimonio, fosse viva.

Le parole di Saqib

Al Corriere della sera, il fidanzato di Saman spiega: «Dentro di me sapevo da tempo che era morta e mi era rimasta una sola speranza, sempre che questa parola ora possa avere un senso: che fossero almeno trovati i suoi resti, questo per poterle dire addio in maniera dignitosa...». Oggi, che il cadavere di Saman potrebbe esser stato ritrovato , Saqib non ha più molte speranze. «Sino a due mesi fa andavo avanti come i parenti delle persone scomparse: nella speranza. Speravo che Saman fosse viva, magari in Pakistan, unita ad un altro uomo contro la sua volontà, ma viva…». Il ragazzo aveva spesso raccontato dei sogni in cui Saman gli chiedeva aiuto, era chiusa in una stanza. Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per Saman, che la notte tra il 30 aprile e il primo maggio del 2021, è stata uccisa.

Saqib pensa che sia stato il padre di Saman, dopo l’arresto in Pakistan, a rivelare dove si trovava il cadavere della giovane. «Se i resti in quel sacco nero sono quelli di Saman, vuol dire che finalmente ci sarà una tomba sulla quale potrò andare a pregare per lei...» ha detto.