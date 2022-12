Per l’omicidio di Alice Neri si cerca un tunisino: sarebbe già in fuga

Sarebbe arrivata la svolta nelle indagini per l'omicidio di Alice Neri. La donna sarebbe stata uccisa da un tunisino, scappato subito dopo l'omicidio

E’ un giallo intricato quello che vi stiamo raccontando in questi giorni, a tre settimane dalla sua morte, spunta un altro uomo, un tunisino. Alice Neri è stata uccisa, chiusa nel bagagliaio della sua auto e poi carbonizzata. Ma da chi? La mamma trentaduenne non è rientrata a casa la sera in cui era uscita per fare un aperitivo. Una bugia a suo marito: aveva detto di essere con una amica e invece era con un collega, Marco, indagato insieme al marito di Alice, per il suo omicidio. Una indagine che è andata in tutte le direzioni, visto che Marco, ha passato tutta la serata con la Neri e parte della notte, si sono salutati intorno alle 3. E poi Nicholas, suo marito, che non si allarma non vedendola rientrare e alle 23 va a letto senza chiamarla, per poi svegliarsi solo al mattino dopo alle 6 e rendersi conto che sua moglie non era tornata. I sospetti sono ricaduti su tutti gli uomini che hanno orbitato nella vita di Alice, nel suo ultimo giorno. E poi ieri, la svolta. Da giorni si parla di un altro uomo, un terzo uomo. E ieri è spuntata la pista che porterebbe a un tunisino. Sarebbero state le telecamere del bar che Alice ha frequentato la sera del suo omicidio, a rivelare qualcosa in più su questa vicenda, anche se gli inquirenti non si sbilanciano. Ci sarebbe un uomo, un tunisino di 29 anni, coinvolto nel caso. Non ci può essere la certezza, non si può parlare di lui come dell’assassino di Alice Neri ma pare che fosse lì, vicino al bar e che per tutta la sera abbia spiato la ragazza, mentre era in compagnia del suo collega. Perchè lo ha fatto, conosceva Alice, voleva qualcosa da lei?

E’ caccia a un tunisino per l’omicidio di Alice Neri

Secondo le ultimissime notizie il terzo indagato sarebbe in fuga; si tratterebbe di un tunisino di 29 anni, fuggito il giorno dopo il delitto. In questo momento l’uomo si troverebbe all’estero e carabinieri e procura sono al lavoro per rintracciarlo.

Secondo le indagini coordinate dal pm Claudia Natalini, l’uomo abiterebbe a poca distanza dal luogo del rinvenimento del cadavere e era presente al bar in cui giovedì 17 novembre Alice Neri si era incontrata con un collega. Il tunisino, sostengono gli inquirenti, sarebbe salito a bordo dell’auto della donna e, per ragioni al momento non chiare, l’avrebbe condotta verso il luogo della morte. Non risulta, infatti, che i due si conoscessero in precedenza. Il giallo si fa ancora più intricato perchè le domande sono davvero tante: perchè questa persona ha puntato Alice, solo una coincidenza? Perchè Alice ha fatto salire in macchina un uomo che non conosceva, è stata minacciata?

Il 29enne, irregolare in Italia, risulta destinatario di espulsione.