Sebastiano in lacrime in tv a un anno dalla morte di Liliana: “Auguro a tutti un amore come il nostro”

Le lacrime a Mattino 5 News di Sebastiano che un anno dopo la scomparsa di Liliana Resinovich e la sua morte, non sa che cosa le è accaduto

E’ passato un anno da quando Liliana Resinovich è scomparsa nel nulla. Le ricerche sono iniziate subito a Trieste il 14 dicembre del 2021 ma della donna, nessuna traccia fino a quando, per caso, il suo cadavere, non venne ritrovato in un boschetto. Da allora le indagini degli inquirenti vanno verso tutte le direzioni e l’ipotesi principale, ancora oggi, è quella del suicidio. Una ipotesi alla quale la famiglia di Liliana non ha mai creduto ritenendo invece che qualcuno, possa aver istigato la donna o che qualcuno, possa averle fatto del male. Una famiglia divisa quella di Liliana: da un lato suo marito Sebastiano Visintin, dall’altro il fratello e i parenti della donna. “Non mi hanno mai accettato” ribadisce oggi Sebastiano in diretta nella trasmissione di Canale 5 Mattino 5 News. Sin dall’inizio di questa intricata vicenda, i sospetti sono ricaduti su di lui, ma l’uomo, non è mai stato indagato e ha dimostrato di avere un alibi per la mattina in cui sua moglie è scomparsa e forse è stata uccisa. Oggi in lacrime Sebastiano, a un anno dalla scomparsa di Liliana, ringrazia Federica Panicucci per aver ricordato sua moglie con le toccanti immagini che il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere.

“Io non sono mai stato accettato, ho chiesto di sposarla, loro non volevano neppure che lei si sposasse, sin dall’inizio” ha raccontato Sebastiano ai microfoni dei giornalisti di Mattino 5 News. “A un certo punto Liliana mi ha detto di andare per la nostra strada” ha confermato Sebastiano ricordando gli ostacoli superati per questo rapporto.

“32 anni insieme io auguro a tutti di vivere una vita come quella che abbiamo vissuto io e Liliana. Ci siamo amati, abbiamo passato certamente anche momenti di dolore. Io ho avuto Liliana sempre al mio fianco, che mi ha sempre aiutato” ha detto in lacrime Sebastiano. “E’ dura un anno dopo, è dura un anno vissuto in una maniera pazzesca, con sempre il bisogno di sapere, voglio sapere cosa è successo, perchè è successo e sapere se a Liliana le hanno fatto del male o se lei si p tolta la vita” ha detto l’uomo.