Anche Piera Maggio commenta la vicenda del piccolo Ryan. Sui nonni: “Che orrore, peggio delle bestie”

La storia del piccolo Ryan si fa ancora più complicata: i maltrattamenti potrebbero essere iniziati prima. Se ne parla in tv e commenta anche Piera Maggio

Nella puntata del programma Ore 14 in onda il 6 gennaio 2023, la mamma del piccolino, è intervenuta in diretta per raccontare come sta Ryan. Il bambino ferito mentre era in casa con i suoi nonni a Ventimiglia, ora sta meglio, è ancora in ospedale, mentre fuori si indaga per capire che cosa è successo quel maledetto giorno. La mamma di Ryan oggi, in diretta, per la prima volta, ha spiegato che ha parlato anche il fratellino più grande del bambino. Simone e sua moglie, hanno spiegato, all’inizio di questa vicenda, che i bambini andavano spesso dalla nonna paterna e dal suo compagno, mai avevano sospettato che potessero subire maltrattamenti. E mentre di questa storia si stava parlando in tv, Piera Maggio sui social, ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza alla famiglia di Ryan, alla sua mamma, a papà Simone. I giorni passano e purtroppo, in questa terribile vicenda, emerge uno scenario che mai ci si sarebbe aspettato.

La mamma di Denise Pipitone ha scritto sui social dopo che ha sentito in televisione la storia, le nuove rivelazioni. La mamma di Ryan infatti ha spiegato che il fratellino del piccolo, ha detto che avevano un segreto, che sa perchè suo fratello è finito in ospedale, che non le poteva dire nulla perchè aveva paura che le facessero del male. Le parole del piccolino lasciano pensare che in quella casa, qualcosa succedeva. Di fronte alle peggiori ipotesi, anche Piera Maggio ha espresso tutto il suo rammarico.

Le parole di Piera Maggio sui social

Le parole di Piera Maggio sui social: “Sono nauseata nel sentire il racconto del caso del piccolo Ryan, su ore 14. I Nonni, sono coloro che dovrebbero proteggere e accudire con amore i propri nipotini e invece alcuni di essi diventano i peggiori nemici di quei piccoli indifesi. Il piccolo Ryan picchiato dal nonno acquisito e la nonna paterna acconsente al massacro stando in silenzio. Perché? Che orrore…peggio delle bestie.”