Salvini su Sanremo: “Lavoro fino a mezzanotte, mi pagano per occuparmi di altro”

Da Mattino 5 News il commento di Matteo Salvini su Sanremo 2023

E’ da Mattino 5 News che arriva il primo commento di Matteo Salvini dopo le prime due serate del Festival. E udite udite, nessuna parola su quanto successo con Fedez nella seconda serata di Sanremo 2023. Salvini infatti, intervistato da Francesco Vecchi, ha spiegato che lavora fino a tardi e non ha tempo per occuparsi di queste cose. “Viva Sanremo ” ha detto il ministro che ha augurato buon lavoro a tutte le persone impegnate in questo Festival. Ma qualcosa ha voluto dirla, e le sue parole hanno riguardato quanto accaduto con Blanco. “Io rispetto il lavoro di tutti, vedere un tizio che sale sul palco e prende a calci i fiori e li spacca, fiori che sono stati portati da lavoratoti e lavoratrici che con passione fanno il loro lavoro, non è stato bello” ha detto Salvini riferendosi a quello che è successo con Blanco nella prima serata del Festival. Nessun commento invece sul monologo di Francesca Fagnani o sulle parole di Fedez . Proprio ieri in conferenza stampa Amadeus rispondendo a una domanda su Salvini aveva commentato dicendo che in questi 4 anni ha sempre detto di non seguire il Festival e ha sempre detto la sua. “Se vuole guardare un film sabato sera, è liberissimo di farlo” ha detto il direttore artistico del Festival.

“Rientro a mezzanotte a casa, io mi occupo di altro, come molti italiani insieme a me, con tutto il rispetto per il lavoro degli altri. Credo che i problemi di cui io mi debba occupare siano ben altri, almeno le italiane e gli italiani mi pagano per fare altro” ha detto Matteo Salvini nell’intervista a Mattino 5 News del 9 febbraio 2023. Nessun’altra parola sul Festival. Forse ancora poco informato su quello che Fedez ieri ha detto su Rai 1 o forse poco interessato a rispondere al rapper.