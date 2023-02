E’ morto Ferry lo studente caduto dal balcone mentre era in gita a San Giovanni in Valle Aurina

Non ce l'ha fatta il piccolo Ferry: è morto a 12 anni cadendo dal balcone mentre era in gita in provincia di Bolzano

Abbiamo tutti sperato che alla fine il piccolo Ferry si potesse salvare. Purtroppo però la notizia di oggi ci racconta del suo decesso. I suoi genitori, sono arrivati in fretta e furia dalla Germania per stare al suo fianco, per combattere insieme a lui la battaglia più difficile. Erano stati informati delle gravissime condizioni in cui il 12enne si trovava, dopo la caduta dal balcone. Il ragazzino era ricoverato all’ospedale di Bolzano: le sue condizioni erano parse fin da subito gravissime ed era chiaro che avrebbe potuto non farcela. Ma che cosa è successo al ragazzino, che aveva lasciato la sua casa per una gita con i suoi compagni? Doveva essere un momento di svago e divertimento, si è trasformato in un vero e proprio incubo, finito in tragedia per tutti.

Ferry era caduto dal balcone del secondo piano dell’hotel Auren, a San Giovanni in valle Aurina (Bolzano) dove si trovava in gita scolastica insieme ai suoi compagni della scuola media «Grosse Schule» di Wolfenbuettel, in Bassa Sassonia che ogni anno organizza una settimana in valle Aurina per insegnare ai ragazzi a sciare. Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo ma l’ipotesi di un atto di bullismo sembra ormai definitivamente tramontata. Non c’è nulla che faccia pensare a un atto di violenza o simili.

Ferry è morto durante una partita a nascondino

Saranno le indagini a stabilire quanto accaduto realmente in quell’hotel ma sembra proprio che tutto sia finito in tragedia a causa di un banale gioco. Secondo le prime ricostruzioni fatte dai carabinieri sentendo il proprietario dell’albergo, gli insegnanti e i compagni di classe, l’incidente sarebbe nato da un semplice gioco. Sono stati i compagni di Ferry a raccontare quello che sarebbe accaduto in quel giorno maledetto: «Stavamo giocando a nascondino». A confermare la versione data dai ragazzi c’è anche il proprietario della struttura che conferma che i ragazzini, per passare il tempo, avevano deciso di giocare a nascondino. Ma che cosa è successo a Ferry e come si è arrivati alla sua caduta dal balcone? Ferry si sarebbe nascosto sul balcone e avrebbe provato ad attraversare il parapetto scavalcando la ringhiera. A quel punto ha perso la presa ed è precipitato battendo violentemente la testa sul selciato. Purtroppo, una tragedia.

( immagine di repertorio)