E’ giallo a Merì: trovato il corpo carbonizzato di un 16enne

Sarebbe di un ragazzo di 16 anni il cadavere carbonizzato ritrovato a Merì in provincia di Messina: le ultime notizie

Quello che arriva dalla Sicilia la mattina del 17 febbraio 2023 sembrerebbe essere un vero e proprio giallo. Ancora pochissime notizie. Sappiamo che il cadavere di un sedicenne è stato ritrovato poche ore fa. La notizia è stata data dai media siciliani e ripresa poi dalla stampa nazionale. Pochissimi i dettagli. Al momento, come si legge sui media siciliani, sappiamo che è stato ritrovato questa mattina, il corpo semicarbonizzato di un ragazzo di 16 anni . Secondo altre fonti, il cadavere è stato ritrovato ieri sera in piazza Italia ’90, nell’area di parcheggio adiacente il campo sportivo di Merì, piccolo comune a circa 35 chilometri da Messina. La notizia però si è diffusa solo questa mattina a livello nazionale. Stanno indagando i carabinieri che da un primo esame sul corpo non hanno trovato segni di armi da fuoco o da taglio. Si sta procedendo con gli esami del Dna e i rilievi del Ris di Messina. Non sarebbe dunque stato identificato almeno per il momento, il cadavere del giovane, ma il fatto che sia stata resa nota l’età, lascia pensare che ci siano degli elementi utili in mano agli inquirenti per dare un nome al giovane. La zona isolata e senza la presenza di telecamere non favorisce le indagini e al momento non si esclude nessuna pista.

Non si esclude la pista del suicidio: le ultime da Merì

Secondo le prime indiscrezioni che trapelano dalle indagini, le forze dell’ordine starebbero lavorando su ogni pista. Accanto al corpo semicarbonizzato del sedicenne, i carabinieri avrebbero trovato un contenitore con liquido infiammabile. I militari hanno interrogato alcune persone della zona e i familiari del ragazzo. Tra le ipotesi al vaglio anche quella del suicidio.

E’ bene precisare che secondo altre fonti, il corpo non sarebbe di un ragazzo giovane ma di un uomo tra i 35 e i 40 anni. Nessuna conferma al momento da parte di chi indaga.