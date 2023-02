E’ giallo a Pesaro: caccia all’assassino di Pierpaolo Panzieri, trovato morto nel bagno di casa

Chi ha ucciso Pierpaolo Panzieri? Le ultime notizie da Pesaro

Un vero e proprio giallo per il quale al momento non c’è soluzione. Si era pensato a un possibile suicidio ma adesso gli inquirenti sembrano non avere dubbi: quello di oggi è un vero e proprio omicidio . I fatti sono accaduti questa mattina, in centro storico a Pesaro. E’ caccia quindi all’assassino di Pierpaolo Panzieri, un giovane di 27 anni; il cadavere del ragazzo è stato trovato questa mattina in via Gavelli al civico 19, a pochi metri dal Conservatorio Rossini. Indaga la polizia, Squadra mobile, coordinata dal sostituto procuratore Silvia Cecchi. Il ragazzo sarebbe morto in seguito a un accoltellamento, sarebbe stato ucciso con oltre 13 coltellate.

E’ caccia all’assassino di Pierpaolo Panzieri a Pesaro: le ultime notizie

Non ci sono ancora notizie su una possibile pista seguita dalle forze dell’ordine. Sappiamo che il Panzieri abitava in quella casa da poco tempo, circa 15 giorni. Da quanto si apprende, la morte è stata scoperta questa mattina dal fratello della vittima, non avendo notizie di Pierpaolo lo ha raggiunto per fare l’amara scoperta. E’ stato trovato sangue all’interno dell’abitazione, dove gli inquirenti e la scientifica cercano di rilevare ogni traccia utile a individuare il responsabile.

I parenti sono già arrivati sul posto. Il ragazzo, celibe, lavorava con il padre come artigiano ed era titolare di un’attività in proprio. Era un appassionato di musica e suonava degli strumenti musicali.

Il ragazzo è stato ucciso da almeno tredici coltellate, la maggior parte alla schiena. Secondo quanto si apprende, il Panzieri ha tentato di difendersi e di allontanare il suo assassino. Ha cercato poi di fuggire verso il bagno probabilmente per chiudersi dentro, ma non ha fatto in tempo. E’ probabile quindi, visto quanto accaduto, che il suo assassino possa essere un uomo.

Gli agenti stanno cercando l’arma del delitto – che non è ancora stata trovata – e hanno già guardato nel cestino, in un tombino e dietro la grata di una finestra. Da parte loro i vigili del fuoco stanno esaminando i tetti delle case vicine. Il magistrato ha disposto l’autopsia che dovrebbe svolgersi domani. In queste ore, oltre ai familiari, vengono ascoltati alcuni conoscenti della vittima. Anche alcuni di vicini di casa avrebbero riferito che ieri sera il giovane era in casa con una o più persone.