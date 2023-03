Eredità e dissidi tra fratelli: così Cosimo a 84 anni uccide sua cognata e suo fratello Antonio Calò

Cosimo Calò è stato arrestato per il duplice omicidio: ha ucciso suo fratello e sua cognata, il movente ancora da comprendersi, questione di soldi e di eredità

“Chi muore ucciso ha sempre torto, non ha mai ragione” è stata una frase di Cosimo Calò ai microfoni de La vita in diretta . Una frase così forte che aveva portato tutti a credere che non fosse stata pronunciata per caso. E infatti ieri, Cosimo Calò che di anni ne ha 84, ha confessato di aver ucciso suo fratello Antonio e sua cognata Caterina Martucci. Quando i giornalisti lo avevano intervistato, prima dell’arresto, prima che si giungesse alla conclusione delle indagini, Cosimo aveva detto che i suoi rapporti con Antonio erano buoni, che non aveva bisogno dei suoi terreni, che non c’era nessun motivo per volerlo morto. E poi aveva lanciato piste alternative: “c’erano sempre persone brutte davanti casa sua, frequentava brutta gente e io gli avevo detto di stare attento”. E si sa che quando entra in pista l’uomo nero, chi racconta queste storie, ha quasi sempre qualcosa da nascondere. Non ce l’ha però fatta Cosimo a sviare, perchè alla fine ha confessato. Antonio è vero, viveva con pochi soldi della sua pensione ma di recente molto era cambiato nella sua vita, dopo che uno dei fratelli deceduti qualche mese fa, aveva lasciato proprio a lui terreni, casa e pare, anche una somma importante, 100mila euro.

Il duplice omicidio di Carovigno

Durante la deposizione di ieri, che ha poi portato al suo arresto, Cosimo Calò si è mostrato “confuso”, ha dichiarato il legale ai giornalisti . L’uomo “ha preso coscienza di quello che ha fatto”. “Non è facile superare un trauma di questo genere – afferma ancora Carmela Roma – anche per lui”. Non trapela molto altro, se non le parole di Cosimo, che avrebbe detto di aver agito da solo, senza che nessun altro della sua famiglia fosse a conoscenza delle sue intenzioni. Le indagini proseguono. Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori accertamenti sulla scena del delitto. Il pm disporrà inoltre l’autopsia, necessaria per chiarire l’ora dell’omicidio. Da comprendere infatti molte altre cose: perchè uccidendo due persone, non si hanno indietro terreni o soldi. Cosimo lo avrebbe fatto per una sua personale vendetta, deluso e amareggiato per quello che stava succedendo, per non esser stato scelto dal fratello che ha lasciato tutto ad Antonio?