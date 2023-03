Ennesimo femminicidio: Pietronilla uccisa dal marito a Carlantino, lascia 4 figli

Pietronilla De Santis è stata uccisa da suo marito a Carlantino: ennesimo femminicidio a Foggia

E siamo di nuovo qui, a meno di 48 ore dalla Giornata internazionale della donna a raccontarvi dell’ennesimo femminicidio nel nostro paese. Un altro uomo che si è fatto giudice, un altro uomo che ha deciso di mettere fine alla vita della donna che avrebbe dovuto amare per sempre. Un altro marito assassino. Questa volta siamo a Carlantino (Foggia) e quella che dobbiamo raccontarvi è la storia di una una donna di 45 anni. A morire per mano del marito, Pietronilla De Santis. La donna è stata uccisa a coltellate dal marito 54enne Antonio Carrozza, che ha poi tentato di suicidarsi lanciandosi dal balcone.

L’omicidio è avvenuto nell’abitazione dei due, in via Cesare Battisti. Il 54enne, trasportato in elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia, non sarebbe in pericolo di vita. Gli investigatori ipotizzano che all’origine del gesto ci siano problemi psichici dell’uomo. Queste le prime informazioni che arrivano dalla Puglia. Un altro caso di cui mai avremmo voluto parlare, l’ennesima donna barbaramente uccisa in casa sua, nel posto in cui avrebbe dovuto sentirsi amata e protetta.

Pietronilla lascia 4 figli: le ultime da Carlantino

La vittima è stata colpita diverse volte all’addome. Anche Carrozza presenta ferite d’arma da taglio. La coppia, molto nota nella piccola comunità del paesino foggiano perché gestisce un bar, era sposata da anni e aveva quattro figli tra i 23 e i 12 anni. Secondo quanto è emerso, i figli della coppia non erano presenti al momento della tragedia. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Lucera, in corso i rilievi della Sis del Comando provinciale di Foggia, alla presenza del pm di turno e del medico legale. La vittima è Pietronilla De Santis, colpita con più fendenti dal marito, Antonio Carozza. Sconvolta dall’accaduto la cittadina sui Monti Dauni.

Sul posto si è precipitato il primo cittadino, Graziano Coscia: “Siamo senza parole”, spiega il sindaco a FoggiaToday, anticipando la disponibilità dell’Amministrazione comunale a supportare, soprattutto dal punto di vista psicologico, i quattro figli della coppia. Il sindaco ha anche ricorda Pietronilla con queste parole: “Era una persona riservata, molto gentile e ben voluta da tutti”.