Terremoto in provincia di Perugia, ultime notizie: scuole e uffici chiusi

Notte di paura in provincia di Perugia dove la terra ha continuato a tremare: ecco le ultime notizie dopo le scosse del 9 marzo 2023

Una notte di paura in provincia di Perugia. Notte fuori casa per 50 persone residenti nella zona dell’epicentro del terremoto, che giovedì 9 marzo, ha colpito il Perugino. E questa mattina stanno proseguendo i sopralluoghi dopo le scosse di terremoto del 9 marzo nella zona di Umbertide. La paura che potesse succedere il peggio, ha portato molte persone a decidere di trascorrere la notte fuori casa; tutte persone che sono state accolte nelle palestre tra Umbertide e Pierantonio e a Sant’Orfeto, frazione del Comune di Perugia al confine, attrezzate dalla Protezione Civile. Chi ha potuto invece ha scelto di dormire in macchina. A Pierantonio verifiche dei vigili del fuoco al campanile della chiesa. Due le forti scosse registrate nel giro di poche ore: la prima alle 16:05 con magnitudo di 4.4, poi alle 20:08 una seconda di magnitudo 4.5, Nella notte sono state registrate altre scosse, ma tutte di lieve entità. Secondo le rilevazioni dell’Ingv solo due scosse hanno superato magnitudo 2: una alle 1.36 e una a mezzanotte e 26 minuti.

Terremoto a Perugia Uffici e scuole chiuse: le ultime notizie

La Regione Umbria ha chiuso tutti gli uffici. Scuole chiuse anche a Perugia, Umbertide, Città di Castello, Gubbio, Corciano, Magione, Castiglione del Lago e in gran parte dei comuni della provincia di Perugia. Identica la scelta fatta dall’Università di Perugia.

Terremoto, l’analisi

Dal pomeriggio del 9 marzo, scrive l’Ingv, “la Rete Sismica Nazionale ha localizzato numerosi eventi sismici nell’area di Umbertide in provincia di Perugia. Alle ore 20:30 del 9 marzo sono circa 30 i terremoti registrati, solo 5 di magnitudo maggiore di 2.0.” Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, ha riferito che diverse persone sono scese in strada per la paura. Tanto spavento, quindi, ma al momento non si segnalano crolli o danni. “Ho sentito un forte boato – racconta un cittadino di Perugia, – tipo un tuono fortissimo, poi un’oscillazione piuttosto lunga”. Nel capoluogo umbro è stata chiusa l’Università, anche quella per stranieri.

Le scosse di terremoto sarebbero state avvertite anche in Toscana e nel Lazio nei territori confinanti con l’Umbria.