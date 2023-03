Bruttissimo incidente stradale per Marcello Cirillo: “Sono vivo per miracolo”

Immagini shock dell'incidente di Marcello Cirillo che era a bordo della sua Smart

Ha deciso di postare le foto di quello che è accaduto, per ringraziare tutte le persone che lo hanno aiutato nella fase dei soccorsi. Non si capacita di come sia sopravvissuto miracolosamente all’incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto. Marcello Cirillo condivide tutta la sua emozione ma anche la sua grande paura sui social, mostrando le immagini di quello che resta della sua macchina. Un brutto incidente stradale a Roma mentre si trovava a bordo della sua Smart che è stata travolta da un camion. Il musicista è rimasto intrappolato nell’abitacolo della sua macchina ma fortunatamente, illeso e i vigili del fuoco sono riusciti a estrarlo senza nessuna conseguenza, come lui stesso ha raccontato poche ore fa sui social.

Marcello Cirillo e le immagini shock del suo incidente stradale

E’ stato proprio Marcello Cirillo, a raccontare in poche parole quello che era successo: “Sono vivo per miracolo, voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis (roma) mi hanno estratto dalla mia smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada!“. Una dinamica davvero terribile, un miracolo che si sia salvato. Ai tanti amici che hanno commentato questo post ha spiegato che sta bene, che è illeso ma è ancora sotto shock. E poi ha lanciato un appello: “Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato se vedete questo messaggio scrivetemi una si chiamava chiara.” A chi invece ha chiesto la dinamica dell’incidente stradale ha spiegato: “Io credo che lui non mi abbia visto è cortile trascinato quanti metri poi quando se ne accorto frenato io mi sono ribaltato poi si è fermato non è un criminale solo una persona distratta“. Nei commenti Marcello Cirillo ha ribadito di stare bene e ha ringraziato tutte le persone che lo hanno inondato di amore e di affetto dopo questa brutta notizia.