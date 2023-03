Valanga Courmayeur: 2 sciatrici travolte, trovati i corpi dopo ore di ricerca anche la seconda ragazza è stata ritrovata

Non una domenica di buone notizie dalle nostre montagne. Purtroppo ieri, si è registrato un fatto di cronaca che ci porta a raccontare della morte di due sciatrici ; le ragazze, sono state travolte da una valanga registrata sopra Courmayeur, nel canalone del Vees, in Val Veny. Un intero pomeriggio di ricerche e di lavoro da parte del soccorso alpino valdostano e dalla guardia di finanza di Entreves, alla fine, entrambi i corpi, sono stati recuperati. Sappiamo infatti che in un primo momento, era stato recuperato il corpo di una delle ragazze; la prima vittima, una 25enne svedese, poi le ricerche sono andate avanti, nella ricerca del secondo cadavere. Le due giovani stavano sciando fuoripista con altri due amici, che sono riusciti a evitare la valanga e a lanciare l’allarme.

Il Soccorso alpino valdostano ha organizzato due squadre a piedi – composte da tecnici, personale della guardia di finanza e un medico rianimatore del 118 – dato che le condizioni meteorologiche (assenza di visibilità per la presenza di nuvole basse) impedivano all’elicottero di raggiungere la zona. A rallentare le operazioni c’è stato anche il pericolo che si staccassero altre valanghe. I quattro erano arrivati in Valle d’Aosta venerdì sera per un weekend sulla neve.

L’intervento di soccorso è stato reso difficile, oltre che dalle condizioni meteorologiche, anche dall’instabilità del manto nevoso. Le due sono state prese in pieno dalla massa di neve piombata a valle. La giovane vittima è stata trovata subito, gli amici hanno provato a rianimarla ma ogni tentativo è risultato vano ed è morta probabilmente a causa di un politrauma. L’altra sciatrice invece è stata trascinata a valle per almeno 400 metri. Le ricerche sono ripartite lunedì mattina e il cadavere della seconda sciatrice è stato individuato durante un sorvolo in elicottero.

Il pericolo valanghe domenica nella Val Veny era “marcato”, indice 3 su una scala di 5 punti. Secondo il bollettino emesso dalla Regione Valle d’Aosta, “soprattutto sui pendii molto ripidi esposti a nord, nord est ed est le valanghe possono coinvolgere la neve vecchia debole e raggiungere dimensioni medie: le escursioni e le discese fuori pista richiedono esperienza nella valutazione del pericolo”.