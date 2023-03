Il cordoglio di tutto l’Abruzzo per il dramma di Pescara: bimbo travolto dal trattore guidato dal papà

Le ultime notizie da Pescara: aveva solo 4 anni, travolto dal trattore, è morto il piccolo

Sono le storie che nessuno mai vorrebbe raccontare. Sono le vicende di cronaca che lasciano senza parole. Purtroppo è successo ancora. Un drammatico incidente. Ieri a Pescara, in un pomeriggio di una domenica qualunque. Tutto diventa un incubo: un bambino di 4 anni è morto sotto gli occhi della sua famiglia. E’ stato travolto dal trattore che il suo papà stava guidando. Non ce l’ha fatta, non è sopravvissuto alle ferite riportate dopo esser stato schiacciato dal trattore. A rendere noti i dettagli di questa vicenda, i media locali che sin da subito hanno seguito la notizia. Sul posto la polizia locale, la polizia di Stato, i carabinieri e la polizia scientifica che sta conducendo i rilievi, oltre al medico legale e al magistrato di turno. I soccorritori, arrivati pochi minuti dopo la tragedia, non hanno potuto fare nulla in quanto il bambino era già deceduto.

Dramma a Pescara: bimbo travolto dal trattore, morto schiacciato

I fatti sono accaduti nei pressi di Strada Palazzo. Il bambino è stato travolto e schiacciato dal trattore che, in base a quanto riportato dai soccorritori, era guidato dal padre. La tragedia è avvenuta in un’area di campagna, nelle colline a nord della città. Come riporta Ansa, visibile nel terreno adiacente all’abitazione il trattore, con a terra una bicicletta. Il bambino, a quanto pare, era a bordo della bici quando sarebbe stato travolto dal mezzo rimanendo incastrato. Il corpo del piccolo, coperto da un telo bianco, si trova a pochi metri di distanza, davanti ad una rimessa.

È probabile che il padre, dopo l’incidente, lo abbia preso in braccio e spostato, in un disperato tentativo di soccorrerlo.

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha espresso cordoglio per il dramma che si è consumato a Pescara: “L’incidente accaduto nelle campagne pescaresi, che è costato la vita a un bambino di 4 anni, addolora l’intera comunità abruzzese. A nome dell’intera giunta regionale porgo il cordoglio alla famiglia ed esprimo la mia personale vicinanza”.