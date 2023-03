Papa Francesco ultime notizie: presto le dimissioni, incognita settimana Santa

Papa Francesco potrebbe essere dimesso nelle prossime ore: si valutano gli impegni della settimana Santa, le ultime notizie

Arrivano buone notizie dal Gemelli di Roma. Papa Francesco è in via di ripresa tanto che nei prossimo giorni, forse anche domani, potrebbe essere dimesso. Adesso però c’è l’incognita settimana Santa: il Papa ce la farà a presenziare ai riti della settimana di Pasqua? Si inizia domenica delle palme, con la Santa Messa al Vaticano, difficile pensare che il pontefice possa farcela. Ma le comunicazioni ufficiali arriveranno nelle prossime ore. Intanto sappiamo che Papa Francesco a trascorso un’altra notte serena in ospedale. Erano state comunque rassicuranti anche le notizie arrivate ieri. Il portavoce aveva descritto con queste parole la giornata di Papa Francesco: “ Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella Cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera ed ha ricevuto l’Eucarestia”. Papa Francesco aveva anche ringraziato tutte le persone che gli erano state vicine con un messaggio o una preghiera, affidando le sue parole ai social, in modo che in tutto il mondo potessero essere lette: “Sono toccato dai tanti messaggi ricevuti in queste ore ed esprimo a tutti la mia gratitudine per la vicinanza e la preghiera“.

Ieri sera, altre notizie rassicuranti. “Papa Francesco ha trascorso il pomeriggio dedicandosi al riposo, alla preghiera e ad alcune incombenze di lavoro”. Mentre lo staff medico che segue il Pontefice ha fatto sapere che “nell’ambito di controlli clinici programmati al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute. Sulla base del prevedibile decorso il Santo Padre potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni”.

Papa Francesco vorrebbe presiedere i riti di Pasqua

Secondo il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, sarebbero previste per sabato le dimissioni dal Gemelli del Pontefice. Il Papa potrebbe quindi presiedere i riti della Settimana Santa. Nella tarda mattinata si dovrebbe avere un aggiornamento ufficiale sulle condizioni del Papa, che risponde già bene alle terapie con “un netto miglioramento”. La diagnosi lo ricordiamo, parla di una bronchite su base infettiva.

Ultimo aggiornamento alle 10,45 del 31 marzo-«Il Papa, in base alle informazioni che ho io, uscirà sabato dal Gemelli, così potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa». Lo ha detto il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, parlando con l’Adnkronos. Dal porporato parole di ottimismo.