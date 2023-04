Papa Francesco assente alla Via Crucis: troppo freddo a Roma

Niente Via Crucis per Papa Francesco oggi a Roma: ecco che cosa sta succedendo

Papa Francesco quest’anno guarderà da lontano la Via Crucis. Non ci sarà a Roma nella serata del 7 aprile per la Via Crucis del venerdì santo. Sono arrivate pochi minuti fa le ultime notizie dal Vaticano. Purtroppo questa ondata di freddo che ha colpito l’Italia intera, non permetterà al pontefice di essere presente in uno dei momenti più importanti per la Chiesa. «Per via del freddo intenso di questi giorni», ha fatto sapere la Santa Sede, il pontefice «seguirà la Via Crucis da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la diocesi di Roma» all’Anfiteatro Flavio. Il Papa, è stato ricoverato in questi giorni in ospedale e dopo le sue dimissioni si era anche ipotizzato che ci fosse qualcuno a fare le sue veci. Papa Francesco non ha saltato le celebrazioni del giovedì santo ma non ci sarà alla Via Crucis questa sera. Troppo freddo alle 21 e stare fuori al freddo per oltre dure ore, nelle sue condizioni di salute, non è certamente consigliabile. Papa Francesco è stato curato per una bronchite, i medici hanno certamente sconsigliato di stare parecchio tempo al freddo, seppur seduto e con tutte le cautele del caso.

La Via Crucis del 7 aprile 2023

Le meditazioni di questa sera saranno dedicate a quella che Bergoglio, dall’inizio del pontificato, ha definito la «Terza guerra mondiale combattuta a pezzi». La decima stazione ,«Gesù è spogliato delle vesti», è intitolata «Voci di pace dai giovani dell’Ucraina e della Russia», e parleranno giovane ucraino e un giovane russo: «Gesù, per favore, fa che ci sia la pace in tutto il mondo e che tutti possiamo essere fratelli». Un anno dopo, purtroppo, la situazione in Ucraina non è cambiata. A differenza di quanto accaduto negli anni passati, le meditazioni sono state rese note solo pochi minuti fa.

Papa Francesco oggi ha scritto su Twitter: «Gesù sulla croce non si lascia andare alla disperazione, ma prega e si affida al Padre. Nell’abbandono continua ad amare e perdona i suoi crocifissori. Gesù abbandonato ci chiede di avere occhi e cuore per i tanti “cristi abbandonati”».