Andrea Papi ucciso dall’orso: i tre orsi problematici potrebbero essere abbattuti

E' arrivata la decisione sul destino degli orsi nei boschi della provincia di Trento dopo l'aggressione e la morte di Andrea Papi

C’è tanto sgomento in tutta la provincia di Trento per quello che è accaduto ad Andrea Papi. Chi vive in quei posti da giorni esprime tutta la vicinanza alla famiglia del giovane, uscito di casa per una passeggiata e rimasto poi nei boschi, dopo esser stato ucciso da un orso. La situazione purtroppo, a quanto pare, si è complicata negli ultimi tempi, con la presenza di alcuni orsi problematici nei boschi della provincia. Da qui la decisione, di agire preventivamente, per evitare altre tragedie. Di poche ore fa la notizia che Maurizio Fugatti, presidente della provincia di Trento, ha ordinato una ordinanza contingibile e urgente per l’abbattimento dell’orso che è stato indicato come responsabile dell’aggressione e della morte di Andrea Papi. L’autopsia è stata fatta e ha stabilito che il ragazzo è morto a causa delle ferite riportate; ha provato anche a difendersi con un bastone, ma l’orso lo ha trascinato per oltre 70 metri, ferendolo in modo mortale.

La decisone sugli orsi dopo la morte di Andrea Papi

Fugatti ha anche annunciato che chiederà a Ispra (l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) di procedere alla soppressione dei tre orsi ritenuti problematici (Mj5, Jj4 e M62) che vivono nell’area. Per il presidente della provincia, “il progetto ‘Life Ursus’ con questi numeri non può durare”. Si procederà quindi all’identificazione dell’orso che ha ucciso Andrea Papi e sarà abbattuto, si cercherà di capire se anche gli altri orsi potrebbero creare dei problemi e se capisse che sono pericolosi e problematici allo stesso modo, potrebbero essere a loro volta abbattuti.

Cosa succederà agli orsi

Secondo quanto stabilito, per gli orsi catturati non ci sarà più la reimmissione in libertà dopo l’installazione del radiocollare, ma la collocazione al Casteller in attesa delle analisi genetiche che dovranno individuare qual è l’esemplare responsabile della morte del runner. E se gli orsi catturati saranno gli esemplari problematici (l’orsa Jj4 per la quale era già stato chiesto l’abbattimento che il Tar ha salvato perché ha cuccioli, l’orso Mj5 che a inizio marzo in val di Rabbi è stato protagonista di un’aggressione, e l’orso “confidente” M62 che si aggira nella zona di Andalo), potrebbe scattare l’abbattimento anche se non sono i diretti responsabili dell’attacco ad Andrea Papi.