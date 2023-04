Previsioni meteo: quando arriva la primavera? Giovedì cambia tutto

Quando arriva la primavera? Ecco che cosa ci dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni

Dopo una Pasqua caratterizzata dalla pioggia e il maltempo che in questi giorni non sembra voler lasciare l’Italia, tutti ci facciamo la stessa domanda: ma quando arriverà la primavera? Non di certo in questi primi giorni della settimana, come avrete capito dal clima che sta caratterizzando la giornata di oggi e che ci sarà anche nei prossimi giorni. Che cosa ci dicono quindi le previsioni meteo per i giorni di metà aprile, per le prossime ore? La settimana inizia con un’ondata di instabilità che continuerà ad influenzare il tempo anche nei prossimi giorni. Le regioni del Centro-Sud saranno le più colpite, con rovesci e temporali già attesi da lunedì 17 aprile. Tuttavia, la perturbazione dovrebbe allontanarsi dall’Italia e il meteo diventerà meno instabile. Anche al Nord sarà necessario portare l’ombrello, prima dei cambiamenti previsti per metà settimana. Le regioni settentrionali saranno interessate da un nuovo impulso freddo proveniente dalla Russia che porterà pioggia a partire da mercoledì 19 aprile.

Lunedì 17 aprile, le zone centrali e meridionali saranno caratterizzate da tempo molto instabile, con rovesci e temporali più frequenti sul versante adriatico, Calabria, Basilicata e interne della Campania. Martedì 18 aprile il maltempo sarà ancora presente al Centro-Sud, con la pioggia che potrebbe cadere in abbondanza nel pomeriggio. Il Nord rimarrà asciutto, almeno fino a mercoledì 19 aprile, quando il maltempo inizierà ad avvicinarsi alle zone settentrionali. Gli acquazzoni non mancheranno al Centro-Sud, ma in serata le nubi si sposteranno verso Nordest e sull’Emilia Romagna.

Dal 20 aprile arriva la primavera? Ecco le previsioni meteo

La sorpresa della primavera potrebbe giungere giovedì 20 aprile, con un repentino cambiamento che porterà pioggia al Nord e un aumento delle temperature al Centro-Sud. Mentre il Nord sarà interessato da rovesci e temporali, che potrebbero protrarsi fino al prossimo fine settimana, il resto del paese vedrà un ritorno alle temperature medie, con il tanto atteso caldo primaverile. A partire dalla metà della settimana, soprattutto al Sud, le temperature dovrebbero superare i 20 gradi, con un clima che dovrebbe mantenersi anche durante il weekend, con ulteriori aumenti termici previsti. Quindi la primavera si, ma solo al sud Italia mentre al Nord, bisognerà attendere ancora un po’. Questo aprile 2023 non sarà ricordato di certo come un mese positivo dal punto di vista meteo, anzi…