Donato de Caprio a Porta a Porta dopo l’omicidio di sua madre

Perchè Rosa Gigante è stata uccisa? Il dolore di suo figlio il tik toker Donato a Porta a Porta

Che cosa è successo a Rosa Gigante, perchè è stata uccisa? I vicini di casa che conoscevano l’anziana e la sua presunta assassina, non hanno dubbi e in questi giorni, hanno parlato con i giornalisti in tutti i programmi, per raccontare quanto fosse pericolosa la donna che ha ucciso in modo barbaro la signora Rosa, madre di Donato de Caprio, star di tik tok in Campania. Ieri sera, per la prima volta, anche l’uomo, ha parlato di quello che è successo, cercando di fare il punto della situazione nella trasmissione Porta a Porta. Perchè se è vero che c’è una confessione, poi in qualche modo ritirata, è altrettanto vero che la famiglia de Caprio sembra essere convinta che la vicina di casa che ha ucciso Rosa Gigante, nonostante la sua situazione di cecità, non abbia potuto fare tutto da sola.

In questi giorni, si è detto di tutto sul conto della presunta assassina della signora Rosa: dal fatto che non fosse nuova ad azioni del genere ( sarebbe stata avvistata in diverse occasioni in casa di anziani al solo scopo di rubare o raggirarli) al fatto che la donna pensasse di trovare in casa della mamma di Donato, gli incassi del suo negozio. E proprio a Porta a Porta, Bruno Vespa, ha chiesto all’uomo, se questa ipotesi, può definirsi in qualche modo concreta. Invidia per il suo successo? Voglia di rubare quello che onestamente Donato si è guadagnato con il suo lavoro?

Qui la vicenda

Le parole di Donato de Caprio a Porta a Porta

Nella puntata di Porta a Porta in onda il 20 aprile, il noto tiktoker che prepara panini speciali ed è amato dalle star internazionali, ha spiegato: “Io stavo lavorando, ho avuto una telefonata da mio figlio che la nonna non si sentiva bene, mio figlio non riusciva a parlare perché è un bambino, e la signora del piano di sotto mi ha detto, vieni a casa che tua mamma non sta bene“.

E ancora: “Una volta arrivato a casa non ho avuto nemmeno il tempo di vederla né di entrare perché c’era già la polizia che aveva sbarrato tutto. Mia madre era non vedente e apriva la porta solo alla famiglia“. Il De Caprio non si capacita di come sia stato possibile che sua madre, abituata ad aprire la porta solo a lui o a sua sorella, abbia potuto aprire anche a una estranea.

Non si sbilancia comunque la famiglia di Rosa Gigante, anche l’avvocato sentito da Vespa ha spiegato che in questa fase non si possono trarre conclusioni azzardate. L’idea però, come era stato detto anche in altre occasioni, è che la presunta assassina non abbia fatto tutto da sola. Resta comunque la domanda principale: perchè?