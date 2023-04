Previsioni Meteo 25 aprile 2023: che tempo farà per il ponte della Liberazione?

Che tempo farà tra il 22 aprile e il 25 aprile 2023? Ecco le ultime notizie sulle previsioni meteo per il ponte del 25 aprile in Italia

Il ponte del 25 aprile, che per il 2023 inizierà di sabato quest’anno ( 22-23-24 e 25 aprile ), è sempre atteso con grande entusiasmo in Italia, poiché rappresenta una delle prime occasioni per godersi una breve vacanza primaverile. Tuttavia, per chi avesse già programmato di passare questi giorni all’aria aperta, la situazione meteorologica potrebbe rappresentare un po’ di incertezza. Un po’ come è successo anche a Pasqua. E’ ancora presto, dicono gli esperti, per avere una idea precisa su quelle che saranno le previsioni per il ponte del 25 aprile, visto che in primavera l’instabilità regna. Ma una cosa è certa: la primavera non è ancora sbocciata in tutto il suo splendore e ci sta facendo penare. Un giorno il piumino, il giorno dopo le maniche corte. E questo ponte del 25 aprile 2023 non sarà da meno. Quali sono quindi le previsioni meteo per il ponte delle Liberazione? C’è già qualche italiano in partenza oggi, per cui la curiosità sulle previsioni meteo per il nostro paese, è tanta. E ovviamente anche i turisti arrivati in Italia per ammirare tutte le bellezze del nostro paese si chiedono come sarà appunto il clima…

Previsioni meteo 22-33 aprile 2023: che tempo ci aspetta nel week end

La fine di aprile porterà con sé una nuova perturbazione che si estenderà lentamente da ovest verso est fino a raggiungere la maggior parte del Nord e la Sardegna entro la fine della giornata di domenica. Il sabato, tuttavia, vedrà condizioni anticicloniche sull’Italia, con tempo soleggiato e temperature miti, grazie alle correnti meridionali che precederanno la perturbazione. In particolare, le massime saranno diffusamente superiori ai 20/21°C sulla Penisola.

Tuttavia, la situazione cambierà radicalmente domenica, con nubi in aumento fin dalla mattina e piogge previste dal tardo pomeriggio su Sardegna e regioni di Nordovest, con il rischio di forti temporali e grandine nell’arco della notte su tutto il Nord. In altre zone d’Italia, il tempo sarà solo a tratti incerto, con alternanza di sole e nuvole e qualche scarso fenomeno diurno sui rilievi. Le temperature, invece, saliranno ulteriormente, con punte di 22/23°C sulle pianure interne, per poi scendere la notte al Nord.

Insomma, il weekend di fine aprile porterà condizioni meteorologiche contrastanti sull’Italia, con la giornata di sabato che si preannuncia soleggiata e mite, mentre domenica sarà caratterizzata da piogge e temporali, soprattutto al Nord e in Sardegna. Come sempre, sarà importante seguire le previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto e prendere le giuste precauzioni in caso di maltempo. Ma questo ponte del 25 aprile, a quanto pare, non partirà nel migliore dei modi.

Previsioni meteo 24-25 aprile: le ultime notizie

Secondo le previsioni, infatti, una bassa pressione che si sta formando sul Mediterraneo centrale attraverserà l’Italia tra il 24 e il 25 aprile, portando con sé piogge e temporali anche forti. In particolare, il lunedì 24 aprile sarà una giornata fortemente instabile o perturbata, con piogge e temporali previsti già al mattino al Nord e dal pomeriggio sera anche al Centro-Sud. Le temperature saranno in netto calo, grazie all’ingresso di correnti più fredde.

Tuttavia, a partire dalla giornata di martedì 25 aprile, le previsioni prevedono un progressivo aumento della pressione da ovest, con l’arrivo dell’anticiclone africano. Ciò significherebbe un tempo sostanzialmente stabile al Nord e solo a tratti instabile al Centro-Sud, con temperature in risalita. Nonostante quindi il rischio di maltempo nel primo giorno del ponte, c’è la possibilità di recuperare il bel tempo nella giornata successiva. Resta comunque importante monitorare le previsioni meteo e prendere le giuste precauzioni, soprattutto se si ha in programma di fare attività all’aperto.