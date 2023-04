Previsioni meteo 1 maggio 2023: ondata di maltempo in Italia, ponte da dimenticare

Che tempo ci aspetta il primo maggio 2023? Ecco le ultime news e le previsioni meteo dal 29 aprile al primo maggio 2023. Non sono buone notizie

Brutte, bruttissime notizie in arrivo per chi viaggerà in occasione del ponte del primo maggio 2023 in Italia. Non ci sarà da divertirsi a quanto pare, almeno a giudicare dalle ultime notizie delle previsioni meteo dei prossimi giorni. Che cosa ci dicono i bollettini? Stando alle ultime news una nuova ondata di maltempo è in arrivo per il ponte del primo maggio: l’Italia si prepara all’arrivo di un ciclone proveniente dall’Atlantico. Le previsioni meteo per il ponte del primo maggio non sono affatto rosee per l’Italia. Dopo qualche giornata di bel tempo, infatti, il paese si troverà ad affrontare un insidioso ciclone proveniente dall’Atlantico che porterà con sé una nuova ondata di maltempo. Brutte notizie dunque per tutte le persone che avevano deciso di spostarsi magari con direzione mare o montagna in questi giorni. Perchè a quanto pare, il ponte del primo maggio, il maltempo non risparmierà nessuna zona di Italia. Ma vediamo nel dettaglio come sarà il clima nei prossimi giorni, a partire dal 29 aprile 2023, primo giorno utile per il ponte del primo maggio.

Previsioni meteo: che tempo farà per il ponte del primo maggio 2023 in Italia

Secondo gli esperti, la situazione inizierà a peggiorare già dalla giornata di sabato 29 aprile, quando il vortice ciclonico arriverà nel Nordovest e sulla Sardegna, causando cieli sempre più nuvolosi e le prime piogge che arriveranno in nottata su Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana. Nonostante questo, le temperature resteranno stabili o in lieve aumento un po’ ovunque, con picchi di 25 gradi in alcune città come Bologna, Milano e Torino.

Le previsioni per il 30 aprile domenica

Domenica 30 aprile le cose inizieranno ad aggravarsi, con maltempo diffuso in tutto il nord-ovest e sulla Toscana. Si prevedono temporali su Lazio, Umbria e Campania, mentre il versante adriatico avrà ancora un po’ di tregua. Le previsioni ipotizzano anche nubifragi e possibili alluvioni lampo su Piemonte, Liguria e alta Toscana.

Le previsioni del primo maggio 2023: maltempo in tutta Italia

Ma sarà lunedì 1° maggio la giornata peggiore per gran parte dell’Italia. Infatti, se al sud ci saranno solo cieli nuvolosi, al nord e al centro si prevedono piogge battenti e temporali, con particolare violenza sul Piemonte sudoccidentale e in Emilia nel corso della giornata e, in serata e nottata, anche su Veneto e Friuli. Le temperature saranno in netto calo, con minime comprese tra i 10 gradi di Aosta e Potenza e i 16 gradi di Napoli e le massime comprese tra i 12 gradi di Aosta e i 21 di Catania e Palermo. Dal maltempo non dovrebbe essere risparmiata neppure la capitale. Il classico concertone del primo maggio 2023 si terrà a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma e si spera che il tempo sia clemente per permettere lo spettacolo di tutti i cantanti presenti.

Le autorità locali stanno già prendendo provvedimenti per evitare eventuali situazioni di emergenza, con il coordinamento di tutte le forze di sicurezza e di soccorso del territorio. Si raccomanda a tutti i cittadini di prestare massima attenzione alle previsioni meteo e di prendere le precauzioni necessarie per proteggere se stessi e le proprie proprietà.