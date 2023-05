Identificata la donna morta a Passoscuro: si pensa al suicidio

Sarebbe stato identificato il cadavere della donna ritrovata morta sulla spiaggia di Passoscuro a Fiumicino

Orrore ieri mattina a Passoscuro, nel comune di Fiumicino, dove è stato rinvenuto il cadavere di una donna sulla spiaggia libera. Il macabro ritrovamento è stato fatto da un uomo che stava passeggiando sulla battigia intorno alle 7.30. La vittima, una donna sulla quarantina, giaceva sul bagnasciuga, bagnata dalle onde del mare. Non è ancora chiaro cosa sia successo alla donna, ma il medico legale che ha effettuato il rilievo del corpo, ha dichiarato che il cadavere non sarebbe rimasto in acqua per molto tempo. Al momento non è possibile escludere che la vittima sia annegata o che sia morta per cause naturali. Ma la pista principale sembra essere quella di una morte avvenuta non a causa dell’acqua.

Cadavere ritrovato a Passoscuro: le ultime notizie

Secondo quanto ha riferito nella tarda serata del primo maggio l’inviata di Chi l’ha visto che ha iniziato a seguire il caso, la donna trovata morta in spiaggia sarebbe stata identificata. La sua macchina era a pochi passi dal logo in cui il cadavere è stato ritrovato. Si penserebbe quindi a un suicidio. La donna arrivata in macchina, si sarebbe poi tolta le scarpe per gettarsi in acqua e compiere un gesto estremo. E’ stata identificata quindi ma per il momento non trapela il nome. Si attendono gli aggiornamenti e le notizie ufficiali mentre i Carabinieri sono ancora a lavoro sul posto.

Le notizie del primo maggio

La donna era scalza ma vestita con cura, indossava una camicetta, dei leggings e una giacca a vento. Non è stata trovata alcuna forma di documento o oggetto che possa aiutare a risalire all’identità della vittima. Si teme che la donna sia stata uccisa, a giudicare dalle tumefazioni che presentava sul volto. Al momento, non è chiaro se le lesioni risalgano prima o dopo la morte. Per far luce sulla vicenda, è stata disposta l’autopsia del corpo, che potrebbe essere eseguita nelle prossime ore.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto di Fiumicino, che hanno effettuato una ricognizione in mare per verificare se la donna potesse essere stata coinvolta in un incidente nautico. Tuttavia, non sono stati trovati elementi che avvalorino questa ipotesi. Al momento, si sta cercando di risalire all’identità della vittima e di ricostruire gli ultimi momenti della sua vita. Si attende, inoltre, l’arrivo del magistrato di turno per la rimozione del corpo e per fare luce sulla vicenda. In attesa di ulteriori sviluppi, l’intera comunità di Passoscuro è sotto shock per questo terribile fatto di cronaca nera.