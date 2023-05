Maltempo in Emilia Romagna: situazione critica, scuole chiuse e problemi alla linea ferroviaria

Italia nella morsa del maltempo: le ultime notizie dall'Emilia Romagna dove la situazione è molto preoccupante

L’Emilia Romagna è stata colpita da un forte maltempo nelle ultime ore, con piogge incessanti che stanno causando seri problemi idrogeologici. Secondo le autorità regionali, si prevede una persistenza delle precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, che potrebbero causare ulteriori incrementi dei livelli idrometrici sui bacini già interessati dalle piene. La situazione è particolarmente critica nel bolognese, dove il torrente Sillaro, affluente del Reno, ha causato una breccia tra Massa Lombarda (Ravenna) e Imola (Bologna), creando allagamenti e evacuazioni di emergenza. L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile sta intervenendo con i propri mezzi e con una ditta, lavorando anche nel corso della notte per chiudere nel più breve tempo possibile la rottura con massi ciclopici. Un elicottero dei vigili del fuoco è stato inviato in supporto alle operazioni di evacuazione di una famiglia.

Numerose le segnalazioni arrivate per frane, con diverse strade chiuse, ma anche di cittadini e macchine isolate. La situazione complessiva che si sta verificando in Emilia-Romagna è stata comunicata dall’Agenzia regionale al Dipartimento nazionale di Protezione civile.

Maltempo a Bologna: la situazione

Anche nella città di Bologna ci sono stati problemi, con l’esondazione del Ravone in via del Chiu e via Saffi. La Strada provinciale 36 Val di Zena è stata chiusa in due punti (al km 7 di Botteghino e al km 16 Mulino di Zena) a causa dell’esondazione del Zena. Tutti i corsi d’acqua nella zona rossa sono sopra il livello idrografico 3, e si sta operando per avviare le casse di espansione. I Consorzi di bonifica hanno attivato il loro reticolo, mentre i Comuni stanno valutando ordinanze di chiusura delle scuole in corrispondenza di strade chiuse o in prossimità di tratti arginali.

La Regione ha aperto il COR (Centro Operativo Regionale) 24 ore su 24, così come le sale operative unificate delle provincie di Bologna, Ravenna, Modena, Reggio Emilia, e allertata quella di Ferrara in caso di necessità. La situazione è in continuo monitoraggio, e si spera che il maltempo possa presto attenuarsi per evitare ulteriori danni.

Circolazione dei treni compromessa

A causa del maltempo è stata interrotta la circolazione dei treni fra Faenza e Forlì (linea Bologna – Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna – Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza – Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara – Ravenna). – aggiornamento alle ore 7.30 -.

Nella stazione di Bologna è prevista la distribuzione di kit con generi di conforto a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

“La sospensione è stata resa necessaria per l’innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate piogge“, fanno sapere le Ferrovie che stanno operando con i tecnici in contatto con Prefettura e Protezione Civile

.I treni che erano in corso di viaggio sono stati fermati nelle stazioni. Tutti i treni quindi i treni, Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso. Attivo il servizio sostitutivo con bus per i treni Regionali tra Faenza e Rimini e tra Bologna e Castel Bolognese.

Diversi i treni cancellati già dalle prime ore di questa mattina e i disagi continueranno a persistere per tutta la giornata. Per chi viaggia su questa tratta il consiglio è quello di consultare il sito di Trenitalia.